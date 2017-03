Ấn Độ: Bảo mật kết quả xét nghiệm

Trước đó, ông Madhok đã nộp đơn yêu cầu Trung tâm Chẩn đoán, lấy dấu tay và xét nghiệm ADN (CDFD) ở Hyderabad cung cấp kết quả xét nghiệm y khoa nhưng Trung tâm không chấp thuận với những lý do như sau: Trung tâm chỉ được tiết lộ kết quả xét nghiệm cho các tổ chức, cá nhân theo luật định; ông Madhok không phải là người đứng tên yêu cầu xét nghiệm; chỉ có người mẹ là người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng đứa bé từ hơn một năm nay và là người đồng ý cho xét nghiệm đứa bé mới có quyền yêu cầu cung cấp kết quả xét nghiệm. Cơ quan Thông tin quốc gia (cơ quan giám sát việc thực hiện luật về quyền được tiếp cận thông tin) đã tán thành quyết định của Trung tâm. Theo Cơ quan Thông tin quốc gia, thông tin liên quan đến kết quả xét nghiệm ADN hay bất cứ biên bản y khoa nào khác cũng không được tiết lộ cho người thứ ba vì đây là mối quan hệ ủy thác giữa thầy thuốc và bệnh nhân và mối quan hệ này phải được bảo mật giống như quan hệ ủy thác giữa luật sư và khách hàng. Ngoài ra, cung cấp kết quả xét nghiệm y khoa sẽ vi phạm pháp luật về quyền con người vì đây là quyền bí mật thông tin y tế và quyền được bảo vệ đời tư cá nhân.

MINH NHỰT (Theo The Indian Express, The Times of India)