Ấn Độ bắt giữ ba nghi can vụ đánh bom tòa án

Lực lượng an ninh phong toả tại hiện trường vụ đánh bom.(Ảnh: AFP/TTXVN)

Ba nghi can bị bắt giữ tại khu vực Kishtwar thuộc vùng Jammu và Kashmir ở Tây Bắc Ấn Độ, sau khi cảnh sát lần theo dấu vết một bức thư điện tử được cho là của nhóm Hồi giáo Harkat-ul-Jihad al-Islami (HUJI) hoạt động mạnh ở khu vực Nam Á, trong đó nhóm này nhận trách nhiệm đã tiến hành vụ đánh bom.Ba kẻ bị bắt giữ gồm có Khawja Mehmood Aziz, chủ một cửa hàng cà phê Internet, em trai của tên này là Khalid Aziz và một nhân viên làm việc tại cửa hàng.Cảnh sát đã lập đội điều tra để thẩm vấn các nghi can, đồng thời tiếp tục cho tìm kiếm các chứng cứ liên quan, trong đó có chiếc ôtô đã được sử dụng chở vali bom tới đặt trước cửa Tòa án Tối cao.Bức thư nhận trách nhiệm của nhóm HUJI được gửi tới các nhà điều tra của Ấn Độ và các công ty truyền thông đại chúng ngay sau khi xảy ra vụ đánh bom. Trong thư, HUJI yêu cầu phải bãi bỏ án tử hình đối với Mohammed Afzal Guru, bị kết tội âm mưu đánh bom tòa nhà Quốc hội năm 2001. Bức thư cũng đe dọa sẽ tiếp tục tấn công trụ sở các tòa án dân sự cũng như Tòa án Tối cao của Ấn Độ.Cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ P. Chidambaram đã chủ trì một cuộc họp an ninh cấp cao với sự có mặt của Trợ lý An ninh quốc gia Sípsanca Mênôn (Shivshankar Menon). Cuộc họp được tiến hành trong bối cảnh an ninh tiếp tục được tăng cường tại thủ đô Niu Đêli, đặc biệt xung quanh trụ sở Tòa án Tối cao.Trong khi đó, dư luận thế giới lên án mạnh mẽ vụ đánh bom. Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon bày tỏ sự ủng hộ đối với chính phủ và người dân Ấn Độ, đồng thời khẳng định không có lý do nào có thể biện minh cho hành động bạo lực nhằm vào dân thường.Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng ra tuyên bố lên án vụ đánh bom bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất và bày tỏ cảm thông với các nạn nhân. Liên minh châu Âu (EU), Mỹ, Pháp, Anh, Indonesia và Pakistan cũng lên án hành động vô nhân tính của những kẻ đánh bom và kêu gọi sớm đưa các thủ phạm ra xét xử./.