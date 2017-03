Ấn Độ bố trí 6 trận địa tên lửa giáp Trung Quốc

Hệ thống tên lửa đất đối không nêu trên được Ấn Độ bắt đầu triển khai nghiên cứu chế tạo từ những năm 80 của thế kỉ trước tập trung nhiều nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu, cải tạo SAM 2 của Liên Xô cho phù hợp với điều kiện tác chiến mới.

Theo Vũ Dũng (Bee/Theo Tân Hoa Xã, Thời báo hoàn cầu)

Giới quan sát Bắc Kinh cho hay, tính năng tấn công của tên lửa đất đối không của Ấn Độ không thực sự nổi trội. Việc New Dehli bố trí 6 dàn tên lửa này gần biên giới là nhằm tăng cường hỏa lực lưới lửa phòng không cho 2 sư đoàn bộ binh được Bộ Quốc phòng Ấn Độ vừa điều động ra đóng gần vùng biên giới với Trung Quốc.Các quan chức quốc phòng New Delhi và báo giới Bắc Kinh cho rằng hoạt động bố trí lực lượng như vậy hoàn toàn bình thường nhưng cánh truyền thông Ấn Độ lại “chuyện bé xé ra to” khi gắn hoạt động này với những căng thẳng trong tranh chấp biên giới với Trung Quốc.Tuần qua, giới truyền thông New Dehli rộ lên tin đồn về việc các đảng phái chính trị Ấn Độ đang gây sức ép với nội các của Thủ tướng Manmohan Singh buộc ông Jairam Ramesh – Bộ trưởng Bộ môi trường và lâm nghiệp phải từ chức do những phát biểu chỉ trích Bộ Nội vụ, Bộ An ninh Ấn độ cấm nhập khẩu các thiết bị điện tử xuất xứ từ Trung Quốc là “hoang đường”.