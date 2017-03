Ấn Độ cấm nhập hàng Trung Quốc

Cục trưởng Cục Ngoại thương Ấn Độ ngày 18-6 cho biết, theo quyết định của chính phủ, từ nay trở đi, tất cả điện thoại di động không có số IMEI (số nhận dạng thiết bị di động quốc tế) sẽ không được nhập khẩu vào nước này.

Ước tính, hiện Ấn Độ đang nhập khẩu điện thoại Shanzhai (điện thoại mô phỏng mẫu mã của các hãng nổi tiếng như Nokia, Samsung) của Trung Quốc mỗi tháng 800.000 chiếc, phần lớn trong số đó không có IMEI nhưng giá cực rẻ và nhiều tính năng. Theo nhà chức trách Ấn Độ, điện thoại Shanzhai hiện đang bị các đối tượng tội phạm nước này lợi dụng gây ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh trật tự.

Ngoài điện thoại di động, chính phủ Ấn Độ cũng cấm nhập các mặt hàng không đủ tiêu chuẩn an toàn như đồ chơi của Trung Quốc ít nhất là tới tháng 1-2010. Được biết, từ đầu năm nay, Ấn Độ đã cấm nhập đồ chơi Trung Quốc vì lý do an toàn nhưng đã bị phía Trung Quốc ép nới lỏng lệnh cấm khi phát hiện lệnh này không được áp dụng với đồ chơi kém tiêu chuẩn của những nước khác.