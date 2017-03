Ấn Độ: Cấm quảng cáo trên đường lớn

Tháng 3-2007, căn cứ chỉ thị trên, Tòa án tối cao TP New Delhi đã ra lệnh tháo dỡ toàn bộ bảng quảng cáo trên đường.

Hội đồng thị chính TP New Delhi và Hiệp hội Các nhà quảng cáo ngoài trời New Delhi đã lên tiếng phản đối bởi nếu 5.000 bảng quảng cáo lớn nhỏ bị tháo dỡ, thành phố sẽ mất mỗi năm 1,5 tỷ rupee (610 tỷ đồng) tiền thu quảng cáo. Trong khi đó, các dịch vụ như nhà chờ xe buýt, nhà vệ sinh công cộng và xe điện ngầm đều sống nhờ nguồn thu này. Sau đó, Hội đồng thị chính TP New Delhi đã đề nghị lên Tòa án tối cao Ấn Độ kế hoạch quảng cáo ngoài trời mới vừa bảo đảm an toàn giao thông vừa bảo đảm nguồn thu cho thành phố.

Ngày 12-10 vừa rồi, Tòa án tối cao Ấn Độ đã chấp thuận kế hoạch mới nêu trên. Kế hoạch mới quy định: Cấm dựng bảng quảng cáo trên nóc nhà trong các khu dân cư; cấm đặt bảng quảng cáo trên các tuyến đường giao thông lớn; trụ quảng cáo phải đặt cách giao lộ (tính từ cột đèn giao thông) tối thiểu 75 m; hai bảng quảng cáo trên một con đường phải đặt cách xa tối thiểu 75 m. Kế hoạch mới cho phép quảng cáo trên các phương tiện giao thông công cộng và địa điểm giao thông công cộng nhưng cấm quảng cáo trên xe tải lưu động.