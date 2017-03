Ấn Độ cảnh báo Trung Quốc

Quân đội Trung Quốc triển khai tên lửa CSS-5 MRBM hướng về phía Ấn Độ từ năm 2011 - Ảnh: India Defence



Báo India Today cho biết trong tuần trước RAW đã trình lên chính quyền New Delhi một báo cáo, trong đó khẳng định có khả năng quân đội Trung Quốc sẽ kiếm cớ gây ra một cuộc xung đột dọc đường biên giới với Ấn Độ. Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh cùng các quan chức an ninh quốc gia và tướng lĩnh quân đội đang thảo luận về nguy cơ này một cách nghiêm túc. RAW nhấn mạnh Ấn Độ và Trung Quốc “đang đứng bên bờ vực chiến tranh”.



Lời cảnh báo của RAW được đưa ra vào thời điểm khi chỉ vài tháng nữa là đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm ngày nổ ra cuộc chiến tranh biên giới Ấn - Trung (20-10-1962), ngày Trung Quốc đổ quân vào vùng Ladakh do Ấn Độ kiểm soát và gây chiến dọc đường biên giới McMahon.



Liên tục “khoe cơ bắp”



RAW cho biết trong thời gian qua, quân đội Trung Quốc (PLA) đã có hàng loạt hành vi đáng ngờ dọc đường biên giới với Ấn Độ. Lần đầu tiên PLA triển khai máy bay chiến đấu ở sân bay Gongga tại Tây Tạng suốt những tháng mùa đông. PLA còn kích hoạt hệ thống rađa do thám ở quân khu Lan Châu và vùng Tsona cạnh Ấn Độ nhằm giám sát các hoạt động ở phía bên kia biên giới.Chưa hết, như RAW khẳng định, PLA còn mở một cuộc tập trận quy mô lớn, với mục tiêu giả định là chiến tranh chống lại Ấn Độ ở Tây Tạng và Thanh Hải trong ngày 14-6.



Bộ Quốc phòng Ấn Độ, như báo The Times of India cho biết, cũng thông báo từ tháng 1-2010 đến tháng 5-2012, binh sĩ Trung Quốc đã hơn 500 lần vượt qua đường biên giới và xâm phạm lãnh thổ Ấn Độ. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A. K. Antony nhận định hành vi xâm lấn của PLA trong năm năm qua là “có lộ trình cụ thể”. Chẳng hạn, hồi năm ngoái binh lính Trung Quốc đã phá hủy một bức tường đá dài 60m ở vùng Yangtse thuộc địa phận tỉnh Arunachal Pradesh của Ấn Độ.



Phía Ấn Độ sau đó đã phải cho xây lại bức tường đá này. Lính PLA cũng thường xuyên lái môtô và tàu tuần tra xâm phạm cao nguyên Trig và hồ Pangong Tso thuộc miền đông Ladakh. Bộ Quốc phòng Ấn Độ nhận định PLA đang liên tục “khoe cơ bắp” để uy hiếp nhằm đòi chủ quyền đối với các vùng Ladakh, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Sikkim và Arunachal Pradesh của Ấn Độ.Điểm qua những “điểm nóng” trong khu vực, RAW ghi nhận: trong những ngày gần đây, truyền thông Trung Quốc liên tục gióng trống đòi gây chiến trên biển Đông để “dạy cho Việt Nam và Philippines một bài học”.



Bắc Kinh cũng điều tàu ngư chính xâm nhập quần đảo Senkaku do Nhật kiểm soát, gây căng thẳng trên biển Hoa Đông. Tuy nhiên, RAW nhấn mạnh nguy cơ xung đột vũ trang ở biên giới Ấn - Trung còn lớn hơn khả năng xảy ra đụng độ trên biển Đông.RAW đánh giá: “Bắc Kinh có thể e ngại không dám gây chiến trên biển Đông do lo sợ khả năng Mỹ và các quốc gia phương Tây khác can thiệp. Nguy cơ đụng độ ở biên giới (Ấn - Trung) cao hơn nhiều do chỉ có hai bên tranh chấp lãnh thổ”.



Chuyển lửa bên trong ra bên ngoài



Các chuyên gia tình báo RAW nhận định ngoài vấn đề tranh chấp, Bắc Kinh cũng muốn “dạy cho New Delhi một bài học” vì đã “to gan” đón nhận Đạt Lai Lạt Ma, người mà Trung Quốc xem là linh hồn, người đứng sau hàng loạt vụ tự thiêu của các nhà sư Tây Tạng trong thời gian qua để phản đối chính sách của chính quyền Bắc Kinh đối với khu tự trị này.RAW cho rằng chủ trương gây hấn của nhà cầm quyền Trung Quốc là nhằm kích động tâm lý bài ngoại trong nước, hướng sự chú ý của dư luận ra khỏi các vấn đề nghiêm trọng bên trong nước mình trước thềm cuộc chuyển giao quyền lực cấp cao vào tháng 3-2013.



Chính quyền Bắc Kinh mới đây đã công bố GDP quý 2-2012 của Trung Quốc chỉ là 7,5%, mà theo Tân Hoa xã là vẫn cao nhưng thấp hơn nhiều so với mức trung bình 10% của các năm trước. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc hàng triệu người Trung Quốc rơi vào cảnh thất nghiệp, hàng trăm ngàn công ty bị phá sản. Khoảng cách giàu nghèo gia tăng khiến xung đột xã hội tại Trung Quốc bùng phát, biểu hiện là hàng chục ngàn cuộc đình công, biểu tình liên tục nổ ra khắp nước.



Nạn tham nhũng tại Trung Quốc ngày càng lan rộng, mới đây nhất là vụ cựu bí thư thành ủy Bạc Hi Lai và vợ là Cốc Khai Lai bị điều tra vì tội giết người và chuyển hàng tỉ USD tiền tham nhũng ra nước ngoài.“Chính quyền Trung Quốc muốn hướng sự chú ý của dư luận từ các vấn đề trong nước sang các mối đe dọa bên ngoài - RAW nhận định - Và hiện có hai vùng có thể tạo căng thẳng là biển Đông và vùng biên giới với Ấn Độ”. Tuy nhiên, RAW dự báo một cuộc xung đột vũ trang giữa Ấn Độ và Trung Quốc tại biên giới sẽ diễn ra chớp nhoáng, không kéo dài.



Theo SƠN HÀ (TTO)