Ấn Độ đông dân nhất thế giới vào năm 2050

Theo báo cáo từ Viện Nghiên cứu nhân khẩu học của Pháp (INED), dân số thế giới dự kiến sẽ vào khoảng 10 -11 tỉ người cuối thế kỷ 21.



Báo cáo trên khá tương đồng với dự báo của Liên Hiệp Quốc, Ngân hàng Thế giới và các viện quốc gia nổi tiếng khác. Theo nghiên cứu của Liên Hiệp Quốc hồi tháng 6, dân số thế giới sẽ tăng lên 9,6 tỉ người vào năm 2050 và số người ở độ tuổi 60 trở lên sẽ tăng từ 841 triệu lên 2 tỉ vào năm 2050 và gần 3 tỉ người ở năm 2100.



Báo cáo của INED cũng cho biết Châu Phi sẽ trở thành nhà của 2,5 tỉ người, chiếm 1/4 dân số thế giới vào năm 2050, gấp đôi so với mức hiện nay là 1,1 tỉ người. Tác giả của bản báo cáo, ông Gilles Pison, nói rằng tỉ lệ sinh hiện nay ở châu Phi đã là 4,8 con/phụ nữ, cao hơn nhiều so với mức trung bình của thế giới (2,5 con/phụ nữ).



Cũng theo báo cáo này, dân số châu Mỹ sẽ vượt mức 1 tỉ người vào năm 2050, cụ thể là 1,2 tỉ dân, so với 958 triệu hiện nay. Dân số châu Á sẽ tăng từ 4,3 tỉ lên 5,2 tỉ vào năm 2050.



5 quốc gia đông dân nhất trên thế giới hiện nay là Trung Quốc (1,3 tỉ người), Ấn Độ (1,2 tỉ người), Mỹ (316,2 triệu người), Indonesia (248,5 triệu người) và Brazil (195,5 triệu). Tuy nhiên đến năm 2050, Ấn Độ sẽ vươn lên vị trí thứ nhất đạt 1,6 tỉ người, còn Trung Quốc "dậm chân tại chỗ" với 1,3 tỉ dân.



Riêng Nigeria, quốc gia đông dân nhất châu Phi, với dân số dự kiến là 444 triệu người sẽ vượt mặt Mỹ với 400 triệu người vào giữa thế kỷ 21.





Theo Xuân Mai (NLĐO/ Business Standard)