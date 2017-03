Ấn Độ không rút pháo khỏi biên giới với Pakistan

New Delhi đã bác yêu cầu của Pakistan với lý do các hoạt động xâm nhập lãnh thổ Ấn Độ cũng như tình trang vi phạm lệnh ngừng bắn từ phía Pakistan vẫn tiếp diễn.



Ngoài ra, việc Islamabad tiếp tục ngăn cản các cuộc thương lượng về Hiệp ước cấm sản xuất chất phóng xạ để chế tạo vũ khí hạt nhân (FMCT) tại Hội nghị giải trừ quân bị (CD) cũng khiến New Delhi lo ngại.



Trong cuộc thảo luận đầu tuần này giữa Ấn Độ và Pakistan tại Islamabad về các biện pháp xây dựng lòng tin kể cả trong lĩnh vực vũ khí hạt nhân, Ấn Độ cũng đã bày tỏ lo ngại trước việc Pakistan không tuyên bố rõ ràng học thuyết về vũ khí hạt nhân của họ cũng như các cơ cấu chỉ huy và kiểm soát đối với các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt này./.

(Theo TTXVN/Vietnam+)