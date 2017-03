Ấn Độ: Không trả lời dân, bị phạt tiền

Tại Ấn Độ, người dân rất sợ phải đến cơ quan công quyền làm giấy tờ. Mỗi lần như thế họ đều phải mòn mỏi chờ đợi và bất lực nhìn thấy hồ sơ bị ngâm hàng tháng trời mà không được cơ quan chức năng giải quyết hay có ý kiến hồi âm.

Hiện nay, nếu rơi vào trường hợp này, họ có thể sử dụng một công cụ pháp lý vô cùng hữu hiệu. Đó là Luật về quyền tiếp cận thông tin. Luật không chỉ buộc cơ quan chức năng phải xem lại thái độ phục vụ người dân mà còn tạo ra khung pháp lý để trừng trị cán bộ quan liêu, vô trách nhiệm trước bức xúc của dân.

Một trường hợp tiêu biểu đã được đăng trên Báo The Times of India số ra ngày 22-11. Ủy ban Thông tin nhà nước Ấn Độ đã ra quyết định xử phạt một lãnh đạo Sở Thuế vụ TP Mumbai vì khi người dân địa phương hỏi han về hồ sơ yêu cầu hoàn thuế chuyển nhượng đất đai, bộ phận do cán bộ này phụ trách đã không cung cấp thông tin đầy đủ.

Sự việc phát sinh lúc anh Ghia Tarun Jamnadas hành nghề kế toán phát hiện khách hàng của mình mất nhiều tháng trời chờ đợi mà vẫn không nhận được tiền hoàn thuế chuyển nhượng đất đai. Khách hàng của anh nộp hồ sơ từ tháng 10-2006 nhưng mãi đến tháng 1-2007 mới nhận được phiếu báo hồ sơ yêu cầu hoàn thuế đang được cơ quan thuế kiểm tra.

Hai tháng nữa trôi qua, chủ bộ hồ sơ vẫn chưa nhận được tiền hoàn thuế hay bất cứ phản hồi nào từ cơ quan thuế. Khi đến phòng thuế tìm hiểu, anh Ghia Tarun Jamnadas mới biết khách hàng của anh còn phải chờ thêm một thời gian lâu nữa vì hiện vẫn còn rất nhiều trường hợp tương tự chưa được giải quyết.

Sau đó, nhân danh Luật về quyền tiếp cận thông tin, anh gửi thư đến Phòng Hỗ trợ thông tin khách hàng thuộc cơ quan thuế để tìm hiểu sự tình. Trong thư, anh yêu cầu được cung cấp thông tin về số lượng đơn xin hoàn thuế mà cơ quan này tiếp nhận và tiến độ giải quyết hồ sơ trong vòng hai năm trở lại đây.

Một cán bộ Phòng Hỗ trợ thông tin khách hàng không chịu cung cấp thông tin và đề nghị anh liên hệ trực tiếp với các phòng, ban chuyên trách để nắm chi tiết. Không hài lòng với cách trả lời trên vì cho rằng chính Phòng Hỗ trợ thông tin khách hàng phải có trách nhiệm làm việc này, anh Jamnadas quyết định gửi đơn kiện lên Ủy ban Thông tin nhà nước.

Trong đơn, anh Ghia Tarun Jamnadas phản ánh tình trạng hồ sơ liên quan đến giao dịch nhà đất hầu như lúc nào cũng tràn ngập và việc để tồn đọng nhiều hồ sơ chưa giải quyết mà không có lý do chính đáng chính là mảnh đất phát sinh tiêu cực, tham nhũng và gây khổ cho dân.

Cuối cùng, Ủy ban Thông tin nhà nước đã buộc cơ quan thuế phải chịu mức phạt tiền cao nhất 25.000 rupee (chín triệu đồng VN) và yêu cầu phải cung cấp thông tin cho người dân theo đúng tinh thần của Luật về quyền tiếp cận thông tin.