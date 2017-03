Ấn Độ: lại một vụ cưỡng hiếp nữ sinh

Nạn nhân được xác định là học sinh lớp 11 của một trường nổi tiếng ở phía nam New Delhi. Hai kẻ bị cáo buộc cưỡng hiếp cô là nhân viên của hai công ty IT có tiếng ở thủ đô và đang sống ở khu nhà giàu Sarojini Nagar.

Tờ Times of India cho biết hai đối tượng này đều ngoài 20 tuổi, bị đưa ra trình diện tòa ở Saket chiều 1-1, và hiện bị giam giữ tại nhà tù Tihar ở New Delhi.

Vụ việc xảy ra giữa lúc Ấn Độ đang sục sôi sau cái chết của một nữ sinh 23 tuổi bị cưỡng hiếp và đánh đập dã man trên một xe buýt đang chạy ở New Delhi. Hàng ngàn người đã xuống đường biểu tình đòi trừng phạt nặng hơn tội cưỡng hiếp và yêu cầu bảo vệ phụ nữ tốt hơn.

Thành lập tổ công tác bảo vệ phụ nữ

Ngày 2-12, Chính phủ Ấn Độ tuyên bố thành lập tổ công tác gồm 13 thành viên do Thứ trưởng an ninh nội địa R.K.Singh đứng đầu để đánh giá “các vấn đề an ninh" cho phụ nữ ở thành phố New Delhi.

Người Ấn viết biểu ngữ tưởng niệm nạn nhân vụ cưỡng hiếp ở New Delhi - Ảnh: AFP

Thứ trưởng an ninh nội địa R.K.Singh, ủy viên hội đồng phụ trách cảnh sát New Delhi Neeraj Kumar, công tố viên đặc biệt Dayan Krishnan và hai quan chức cấp cao trong ngành cảnh sát của New Delhi sẽ cùng xem xét lại vụ cưỡng hiếp cô gái 23 tuổi đã qua đời.

Trong tổ công tác đặc trách này còn có năm quan chức khác của chính quyền thành phố phụ trách các lĩnh vực nữ quyền, giao thông, các vùng địa phương.

Phiên bản điện tử của báo Ấn Độ Indian Express dẫn một tuyên bố từ Bộ an ninh nội địa nói tổ công tác đặc trách cũng sẽ “xem xét lại những hành động của cảnh sát và chính quyền thành phố Delhi liên quan tới các vấn đề an ninh cho phụ nữ”, đồng thời tham khảo những đề xuất từ các nghị sĩ trong cuộc thảo luận về an ninh cho phụ nữ.

Theo Tường Vy - Hải Minh (Tuổi Trẻ)