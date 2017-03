Ấn Độ lại sục sôi vì thêm một bé gái 5 tuổi bị hãm hiếp

Mới đầu tuần trước, dư luận Ấn Độ đã rúng động khi hay tin một bé gái 5 tuổi có tên Gubiya bị bắt cóc và hãm hiếp dã man rồi sát hại tại một khu dân cư nghèo của thủ đô New Delhi. Thế nhưng đến cuối tuần qua, đã lại có thêm một bé gái 5 tuổi nữa bị phát hiện là nạn nhân của một vụ hãm hiếp.









Nghi phạm hãm hiếp Gubiya bị dẫn giải







Rất đông người Ấn Độ đã xuống đường biểu tình ngày 21/4



Theo Thanh Tùng (DT)



Theo tờ New York Times, vụ việc được phát hiện khi bà Sushma Swaraj, lãnh đạo tại quốc hội của đảng đối lập chính Bharatiya Janata Party tới thăm Gubiya đang được điều trị trong bệnh viện sau khi bị hung thủ xiết cổ và bỏ lại trong một căn nhà khóa kín cửa.Tại đây bà đã được các nhân viên y tế kể cho nghe câu chuyện về một cố bé 5 tuổi khác ở phòng bên cạnh, cũng là nạn nhân của vụ hãm hiếp nhưng bị cha mẹ bỏ lại ở bệnh viện trong tình trạng xuất huyết nặng do nội thương.“Tôi đã thấy một bé gái 5 tuổi khác ở phòng kế bên. Em cũng là nạn nhân của một vụ hãm hiếp, bà Swaraj chia sẻ trên trang Twitter. Bà Swaraj còn cho biết các nhân viên Viện khoa học y khoa toàn Ấn Độ nói rằng họ vừa mới cho xuất viện một bé trai khác cũng bị tấn công tình dục.Ngay sau khi thông tin này được công bố, rất đông người dân tại thủ đô New Delhi, chủ yếu là phụ nữ, lại xuống đường mang theo những biểu ngữ thể hiện sự phẫn nộ cũng như yêu cầu cơ quan chức năng phải có nhiều biện pháp hơn để bảo vệ phụ nữ.Người biểu tình đã mang theo những biểu ngữ như “Hãy cứu lấy các bé gái”, “Hãy cứu lấy phẩm giá của tôi…” đã tiến về phía tư gia của lãnh đạo đảng cầm quyền, bà Sonia Gandhi. Rất đông cảnh sát được huy động lập rào chắn để chặn dòng người biểu tình và đã có xô xát xảy ra.Vụ việc gợi lại những ký ức và câu hỏi đau lòng chỉ ít tháng sau khi một nữ sinh viên 23 tuổi bị hiếp dâm tập thể trên xe buýt, và đánh bằng gậy sắt trước khi ném xuống đường hồi tháng 12 năm ngoái. Hai tuần sau đó cô nữ sinh đã tử nạn còn các hung thủ vẫn đang được xét xử.Một bản báo cáo được công bố hôm thứ Bảy vừa qua bởi Trung tâm châu Á về nhân quyền cho biết có tới 48.338 vụ hãm hiếp trẻ em được ghi nhận tại Ấn Độ trong thời gian từ 2001 đến 2011. Trong đó có 71.12 vụ được trình báo trong năm 2011, cao hơn gấp 3 lần thời điểm 10 năm trước đó.Dù vậy ngay cả con số trên cũng được cho là phần nổi của tảng bằng chìm bởi chỉ có rất ít vụ việc gia đình đi trình báo cảnh sát, bản báo cáo khẳng định trước khi cảnh báo: “tấn công tình dục với trẻ em tại Ấn Độ đã lên đến cấp đại dịch”.Rajan Bhagat, người phát ngôn của cảnh sát New Delhi cho biết nghi phạm trọng vụ bắt cóc, hãm hiếp và sát hại bé Gubiya đã bị bắt và sẽ bị xét xử trong ngày hôm nay (22/4). Danh tính tên này được xác định là Manoj, sống ở tầng trệt của chung cư nơi gia đình nạn nhân sinh sống.Theo lời khai ban đầu, tên này đã bắt cóc bé gái vào khoảng 18 giờ ngày 15/4 và bỏ chạy khỏi ngôi nhà khoảng sau 19 giờ cùng ngày bởi hắn sợ rằng mình đã sát hại nạn nhân. Tên này đón tàu hỏa về lại quê.Cha mẹ của Gubiya đã trình báo cảnh sát việc con mình mất tích hôm thứ Hai, nhưng cơ quan chức năng không tiến hành tìm kiếm. Mãi 40 giờ sau, nạn nhân mới được phát hiện khi đang khóc trong ngôi nhà khóa kín cửa của nghi phạm và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương và nhiễm trùng nặng.Gia đình nạn nhân còn tiết lộ cảnh sát đã cho họ 2000 rupee, tương đương khoảng 37 USD, và đề nghị họ không tiết lộ sự việc. Theo tờ Telegraph của Anh, một cô gái trẻ là bạn của gia đình nạn nhân trong khi bức xúc phản đối sự tắc trách của cảnh sát đã bị một sỹ quan tát vào mặt. Người này sau đó đã bị đình chỉ công tác.Về phần cô bé Gubiya, các bác sỹ ngày hôm qua cho biết em đã tỉnh táo và có thể nói chuyện với cha mẹ. “Bệnh nhân đã vượt qua được nguy hiểm, bác sỹ D. K. Sharma, người đứng đầu Viện khoa học y khoa toàn Ấn Độ khẳng định. Trước đó hung thủ đã nhét những cây nến và một phần của lọ thủy tinh vào bên trong cơ thể em gây xuất huyết và nhiễm trùng máu. Dự kiến Gubiya sẽ còn phải được phẫu thuật thêm một lần nữa.