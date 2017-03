Ấn Độ mua pháo của Mỹ để nâng cấp kho vũ khí

Tên lửa của Ấn Độ trong lễ duyệt binh mừng quốc khánh (Nguồn: Internet)

Theo quan chức trên, hợp đồng được trao cho BAE Systems Inc, chi nhánh của BAE Systems Plc đóng ở Anh, từ ngày 11/5 vừa qua. New Delhi sẽ chi 30 tỷ rubi (560 triệu USD) để mua số pháo nói trên.Loại pháo siêu nhẹ có tầm bắn 30km này sẽ được trang bị cho các sư đoàn đóng dọc đường biên giới vùng cao của Ấn Độ.Tờ The Times of India cũng cho biết Chính chủ nước này ngày 11/5 đã thông qua đề xuất cho phép mua số vũ khí kể trên.Ấn Độ đang nâng cấp khả năng quân sự với khối lượng vũ khí hạng nặng trị giá hàng chục tỷ USD trong bối cảnh đang diễn ra những căng thẳng kéo dài với Trung Quốc và Pakistan.Đây là lần đầu tiên trong hơn một phần tư thế kỷ qua, New Delhi mua pháo cho quân đội của mình. Lần mua mới đây nhất diễn ra năm 1986 với 410 khẩu pháo từ tập đoàn vũ khí AB Bofors của Thụy Điển.