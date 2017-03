Ấn Độ, Pakistan đọ súng ở biên giới

Cuộc tranh chấp lãnh thổ tại Kashmir là một trong những nguyên nhân gây căng thẳng trong quan hệ Ấn Độ-Pakistan bấy lâu nay.

Vụ vi phạm lệnh ngừng bắn xảy ra lúc 21h55 giờ địa phương ngày 5/12 dọc Đường kiểm soát (LoC) - một đường biên giới nhưng không chính thức chia vùng Kashmir - tại quận biên giới Poonch, cách thành phố Jammu thuộc khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát khoảng 255km về phía tây bắc.



Một phát ngôn viên quân đội Ấn Độ cho biết vụ việc xảy ra sau khi các binh sĩ Pakistan khai hỏa vô cớ vào các chốt kiểm soát của Ấn Độ.



“Các binh sĩ Pakistan từ một chốt kiểm soát đã nã vài quả rocket và nổ súng vào các chốt kiểm soát của chúng tôi tại khu vực Poonch”, phát ngôn viên nói.

Quân đội Ấn Độ cũng đã nổ súng để trả đũa.



“Các binh sĩ của chúng tôi đã trả đũa và vụ đọ súng kéo dài vài giờ”, phát ngôn viên cho biết thêm.



Tuy nhiên, vụ đọ súng không gây thương vong và thiệt hại ở cả hai bên.



Trước đó, quân đội Ấn Độ nói các binh sĩ Pakistan đã khai hoả vào các chốt kiểm soát của Ấn Độ dọc khu vực Karnah thuộc quận biên giới Kupwar, cách thành phố Srinagar thuộc khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát khoảng 140km.



New Delhi và Islamabad hồi năm 2003 đã đồng ý tuân thủ một lệnh ngừng bắn dọc biên giới quốc tế và LoC tại Kashmir. Mặc dù một số vụ vi phạm đã xảy ra ở cả hai phía nhưng lệnh ngừng bắn vẫn có hiệu lực.



Theo An Bình (Dân trí / Xinhua)