Ấn Độ sẽ chi 45 tỉ USD xây dựng 103 tàu chiến

Trước đó, báo Australian Financial Review (Úc) đưa tin Ngoại trưởng Úc Kevin Rudd ủng hộ ý tưởng ký hiệp ước an ninh ba bên như trên. Báo Times of India (Ấn Độ) cùng ngày đưa tin ý tưởng hiệp ước an ninh chung Úc-Ấn Độ-Mỹ nhằm đối phó với hải quân Trung Quốc. Báo nhận định nhiều tổ chức có ảnh hưởng ở ba nước ủng hộ ý tưởng này nhưng chưa chính phủ nước nào chính thức có ý kiến. Năm 2007, Mỹ từng đưa ra ý tưởng ký kết hiệp ước an ninh chung Mỹ-Úc-Nhật-Ấn Độ nhưng Nhật và Ấn Độ bác bỏ vì cho rằng có vẻ như muốn bao vây Trung Quốc.

Trong khi đó, báo The Star (Philippines) ngày 2-12 dẫn dữ liệu từ Công ty Phân tích hàng hải quốc tế AMI (Mỹ) cho thấy Ấn Độ đang đặc biệt chú trọng tăng cường sức mạnh hải quân. Ấn Độ đã có kế hoạch chi 45 tỉ USD trong 20 năm tới để xây dựng 103 tàu chiến.

Ấn Độ nhập khẩu 9% vũ khí giao dịch trên thế giới từ năm 2006 đến 2010. Ảnh: Quân đội Ấn Độ

Đây có thể là kế hoạch nhằm đối trọng với kế hoạch của Trung Quốc nhằm đầu tư 25 tỉ USD trong thời gian tương tự để xây dựng 135 tàu chiến.

Ấn Độ là nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới. Theo báo cáo năm 2011 của tổ chức Quan sát vũ khí và xung đột (SIPRI) của Thụy Điển, Ấn Độ nhập khẩu 9% vũ khí giao dịch trên thế giới từ năm 2006-2010, chủ yếu nhập khẩu từ Nga. Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (Mỹ) ước tính Ấn Độ sẽ chi khoảng 80 tỉ USD cho các chương trình hiện đại hóa quân sự tính đến năm 2015.

ĐĂNG KHOA