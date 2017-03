Ấn Độ sục sôi vì vụ hiếp dâm nữ sinh ngay trên xe buýt

Mặc dù vụ việc xảy ra từ tối 16/12 nhưng đến giờ dư luận thành phố New Delhi vẫn đang sục sôi. Không ít người đã xuống đường biểu tình để thể hiện sự bất bình đối với những kẻ đồi bại cũng như sự yếu kém của lực lượng thực thi pháp luật.









Phụ nữ Ấn Độ biểu tình tại New Delhi hôm 18/12





Dư luận Ấn Độ đang sục sôi vì tội ác của những kẻ đồi bại



Theo AFP, vụ việc xảy ra tối Chủ nhật khi một nữ sinh viên ngành vật lý trị liệu cùng bạn trai đi xem phim về và đón chiếc xe buýt tại khu vực Munirka để về Dwarka ở phía Tây Nam Delhi. Không lâu sau khi bước lên, những kẻ trên xe buýt bắt đầu chọc ghẹo cô gái. Thấy vậy cậu bạn trai đứng ra can ngăn nhưng ngay lập tức bị ít nhất 4 thanh niên đánh đập dã man bằng gậy sắt và ném xuống đường trong lúc xe vẫn đang chạy.Sau đó cô gái bị những kẻ đồi bại lôi về phía cuối xe hãm hiếp rồi ném xuống đường. “Họ bắt đầu sàm sỡ cô gái và người bạn đi cùng đã dũng cảm chống lại để cứu cô ấy những bị những gã đó đánh bằng gậy sắt”, cảnh sát trưởng New Delhi Neeraj Kumar thuật lại với báo giới. “Nạn nhân sau đó bị kéo xuống cuối xe buýt, bị đánh đập tàn bạo và cưỡng hiếp”.Hiện nạn nhân đang được cấp cứu trong khi bạn trai cô, một kỹ sư phần mềm 28 tuổi, cũng phải nằm viện để điều trị trong tình trạng đa chấn thương. Theo cảnh sát, những kẻ tình nghi đã lấy một chiếc xe buýt đã hết giờ phục vụ “đi dạo cho vui” và đã để 2 nạn nhân lên xe và đề nghị đưa về nhà với giá vé thông thường.Trong ngày 18/12, bà Sonia Gandhi, chủ tịch đảng cầm quyền tại Ấn Độ đã vào viện thăm các nạn nhân. Theo các bác sỹ nạn nhân nữ vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Phát biểu sau đó, bà Gandhi khẳng định đây là hành vi phạm tội “tàn ác” và yêu cầu “có những biện pháp nghiêm khắc nhất” để ngăn chặn những vụ việc tương tự.“Thật xấu hổ cho chúng ta, những người chịu trách nhiệm về an ninh của các thành phố khi một phụ nữ trẻ có thể bị hãm hiếp trên một chiếc xe buýt đang chạy giữa lòng thủ đô và sau đó bị ném xuống đường”, một bức thư của bà Gandhi gửi cho Bộ trưởng Nội vụ Sushil Kumar Shinde được tờ Press Trust of India trích dẫn.Hiện 4 trong số 6 kẻ bị nghi tham gia vụ tấn công, trong đó có tài xế xe buýt đã bị bắt giữ. Hai kẻ còn lại đang bị truy nã gắt gao. Theo quy định của luật pháp Ấn Độ người phạm tội hiếp dâm bị phạt tối đa 10 năm tù. Tuy nhiên, phát biểu trước báo giới hôm 18/12, cảnh sát trưởng thành phố New Delhi khẳng định sẽ đề xuất áp dụng án tử hình cho những kẻ tham gia vụ hãm hiếp vừa qua.“Chúng tôi sẽ đề xuất hình phạt nghiêm khắc nhất là tù chung thân cho các thủ phạm và cũng có một đề xuất nữa với chính phủ về việc áp dụng án tử hình đối với tội hiếp dâm”, ông Neeraj Kumar khẳng định.Hay tin về vụ việc nhiều người dân New Delhi đã xuống đường biểu tình bày tỏ sự phẫn nộ. Họ chặn một ngã tư tại phía Nam thành phố nơi 2 nạn nhân đã lên xe trong khi những người khác tụ tập trước cửa một đồn cảnh sát gần đó.Những người biểu tình hô vang những khẩu hiệu như: “Chấm dứt tình trạng hiếp dâm hoặc quấy rối”. Một số người khác thì dán những khẩu hiệu như “thật đáng xấu hổ. Cảnh sát Delhi làm ngơ các vụ hãm hiếp” trước hàng rào đồn cảnh sát.Vụ việc đã lan vào cả quốc hội Ấn Độ khi các đại biểu có một cuộc họp khẩn để tranh luận. Một số nghị sỹ giận dữ, trong đó có lãnh đạo của đảng BJP đối lập Sushma Swaraj đòi treo cổ các thủ phạm.“Người ta nói rằng án tử hình có thể là đủ dăn đe. Nhưng hãy giải thích cho tôi: người phụ nữ trẻ đó giờ vẫn đang phải đấu tranh giữa sự sống và cái chết. Và nếu cô ấy sống sót, cô ấy cũng chẳng khác một cái xác di động. Chẳng phải những kẻ tấn công cô ta đáng bị treo cổ hay sao?”, bà Swaraj tuyên bố.Đáp lại ý kiến này, Ranjana Kumari, giám đốc Trung tâm nghiên cứu xã hội của Ấn Độ cho biết vẫn còn tới 40.000 vụ hiếp dâm chưa được xét xử tại Ấn Độ. “Liệu chúng ta sẽ treo cổ cả 40.000 người?”, bà Kumari nói.Trong khi báo giới địa phương liên tục bày tỏ sự phẫn nộ ngay trên trang nhất. “Sự tàn bạo khiến cả thành phố xấu hổ”, tờ Mail Today chạy hàng tít lớn kèm theo nhận định: “sự rùng rợn đã trở lại trên các đường phố thủ đô” tối Chủ nhật vừa qua.Tờ Thời báo Ấn Độ in đậm: “Cả thành phố bị làm nhục”. Bên trong tác giả khẳng định vụ việc là “sự hổ thẹn mới cho một thành phố đã khét tiếng là thủ đô hiếp dâm của Ấn Độ”. Indian Express thì tiết lộ rằng chiếc xe buýt nêu trên đã đi vòng quanh khu vực phía Nam Delhi suốt hơn 1 tiếng và đi ngang mặt 3 xe tuần tra của cảnh sát mà không bị bắt.