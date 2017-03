Ấn Độ tăng cường khả năng về phòng thủ trên biển

Đây là một phần trong nỗ lực của Ấn Độ tăng cường khả năng phòng thủ trên biển.



Viện nghiên cứu trên được xây dựng ở bang Kerala, miền Nam Ấn Độ, với chi phí khoảng 6 tỉ rupi (tương đương 133 triệu USD).



Một quan chức hải quân Ấn Độ cho biết NIRDESH sẽ được đưa vào sử dụng sau hai năm và sẽ giúp phát triển công nghệ chế tạo tàu chiến cho hải quân.



NIRDESH sẽ hoạt động độc lập với Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng (DRDO), với mục đích giảm sự phụ thuộc của Ấn Độ vào nhập khẩu vũ khí.



Một tuyên bố của hải quân Ấn Độ cho biết NIRDESH sẽ bảo đảm an ninh trên biển của nước này, tăng cường sức mạnh cho hải quân, lực lượng bảo vệ bờ biển cũng như các cơ quan an ninh hàng hải khác của Ấn Độ.



Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A.K. Antony, NIRDESH sẽ giúp Ấn Độ tự lực trong lĩnh vực công nghệ phục vụ an ninh trên biển./.





(TTXVN/Vietnam+)