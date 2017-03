Ấn Độ thành lập lực lượng đặc nhiệm mới

Lực lượng đặc nhiệm sẽ được nhiều lực lượng an ninh khác hỗ trợ và đảm trách luôn an ninh trên các phương tiện giao thông công cộng tại thủ đô New Delhi.

Quyết định này được đưa ra sau sự kiện bọn khủng bố tấn công đoàn vận động viên bóng chày (cricket) của Sri Lanka sang thi đấu tại Lahore (Pakistan) hồi đầu tháng 3. Ấn Độ cũng đã nhận được tin tình báo cho biết bọn khủng bố có thể nhắm vào các phương tiện giao thông công cộng để gây sát thương tối đa.

Ấn Độ đã thành lập một ủy ban cấp cao phụ trách về an ninh trong đại hội thể thao khối Thịnh vượng chung. Tuần trước, Ấn Độ đã quyết định tháo khoán 16 triệu USD cho công tác an ninh trong đại hội. Lực lượng cảnh sát thủ đô đã được cấp kinh phí mua trang thiết bị an ninh.