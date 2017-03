Ấn Độ: Thông qua hai dự luật chống khủng bố

Hai dự luật chống khủng bố này sẽ củng cố thêm nền tảng pháp lý để bảo vệ an ninh quốc gia sau vụ tấn công khủng bố ở Mumbai tối 26-11.

Luật sửa đổi về phòng chống các hoạt động phạm pháp quy định tăng thời hạn giam giữ nghi can khủng bố từ 90 ngày lên 180 ngày, không áp dụng biện pháp tạm tha đối với người nước ngoài bị tình nghi khủng bố ở Ấn Độ, phong tỏa và tịch thu tài sản, tài khoản hoặc nguồn thu kinh tế của cá nhân hoặc pháp nhân có liên can hoặc bị nghi ngờ có liên can đến các hoạt động khủng bố. Luật về Cục Điều tra quốc gia quy định về việc thành lập và đào tạo lực lượng cảnh sát liên bang tương tự mô hình Cục Điều tra liên bang Mỹ.

Rút kinh nghiệm ở Ấn Độ, trong ngày 17-12, 400 cảnh sát Indonesia đã tham gia cuộc diễn tập chống khủng bố mô phỏng theo vụ khủng bố ở Mumbai tối 26-11. Theo kịch bản diễn tập của Indonesia, vào giờ ăn trưa, bọn khủng bố sẽ tấn công và bắt cóc con tin tại sàn giao dịch chứng khoán ở thủ đô Jakarta.