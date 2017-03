Ấn Độ tiêu diệt hai đối tượng khủng bố

Khách sạn 4 tầng này đã bốc cháy (ảnh) trước khi cảnh sát công bố cả hai phiến quân bị tiêu diệt. Có mặt tại hiện trường, ông Kuldeep Khuda, cảnh sát trưởng bang Kashmir, cho biết, hai đối tượng này đã ẩn náu tại khách sạn trên ngày 6-1 sau khi ném lựu đạn và xả súng vào khu chợ chính ở Srinagar, khiến một cảnh sát thiệt mạng và một người qua đường bị thương.

“Cảnh sát đã tiếp cận khách sạn từ mái nhà và bắn chết một tên vào sáng sớm 7-1. Tên còn lại âm mưu phóng hỏa khách sạn để chạy trốn nhưng đã bị bắn hạ” – ông Khuda nói. Sau vụ việc, nhóm phiến quân thân Pakistan, Jamiat-ul-Mujahedin, đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công trên.

Khu vực Kashmir, phần do Ấn Độ quản lý, đã trở nên hoang tàn do bạo lực kéo dài hai thập kỷ qua. Cho đến nay, đã có hơn 47.000 người thiệt mạng do tình trạng bất ổn tại khu vực này.

Theo NGUYỄN TUYÊN (ANTĐ/AFP)