Ấn Độ, Trung Quốc chưa khai thông bế tắc ở Ladakh

Theo tin trực tuyến của báo The Times of India, ngày 30/4, các chỉ huy biên phòng của Ấn Độ và Trung Quốc đã tiến hành cuộc gặp thứ ba tại Chushul, thuộc khu vực Ladakh, nơi mà Ấn Độ tố cáo binh sĩ Trung Quốc xâm nhập sâu 19 km vào khu vực do Ấn Độ kiểm soát.

Quân đội Ấn Độ Tuy nhiên, sau ba lần gặp gỡ, hai bên vẫn chưa đạt được sự khai thông nào.



Phía Trung Quốc vẫn kiên quyết yêu cầu Ấn Độ phải dỡ bỏ cơ sở hạ tầng tại khu Đông Ladakh, trong đó có một số boongke mới xây dựng tại một số điểm mà Trung Quốc cho là lợi thế và các con đường được xây dựng gần Ranh giới kiểm soát thực tế (LAC).



Trong cuộc họp lần này, phía Ấn Độ cũng thể hiện lập trường dứt khoát là binh sĩ Trung Quốc phải rút không điều kiện khỏi lãnh thổ Ấn Độ theo như các thỏa thuận mà hai bên đã ký trước đây.



Các nguồn tin cho biết cho đến chiều 30/4, binh sĩ Trung Quốc vẫn giữ nguyên lều trại mà họ mới dựng tại Ladakh trong vài tuần qua.



Tình hình này cũng đã được thảo luận trong các cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Antony, Cố vấn an ninh quốc gia Shivshankar Menon và các tham mưu trưởng cả ba quân chủng hải-lục-không quân của Ấn Độ./. (Theo Vietnam+)