Ấn Độ-Pakistan căng thẳng sau vụ đấu súng Kashmir

Một trạm an ninh của Ấn Độ. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Tuyên bố của bộ trên nêu rõ: "Chính phủ Ấn Độ sẽ đề nêu vụ việc này với Chính phủ Pakistan." Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết trong ngày 9/1 New Delhi sẽ đưa ra phản ứng "thích đáng" đối với hành động của phía Pakistan mà giới chức Ấn Độ cho là nhằm phá hoại tiến trình hòa bình vốn đã mong manh.



Trước đó, giới chức Ấn Độ cáo buộc binh sỹ Pakistan đã thâm nhập khu vực do Ấn Độ kiểm soát tại Kashmir và phục kích một đoàn xe quân sự, sát hại hai binh sỹ Ấn Độ, trong đó một thi thể binh sỹ có dấu hiệu bị hành quyết.



Tuy nhiên, quân đội Pakistan đã phủ nhận cáo buộc này, cho đây là hành động tuyên truyền của New Delhi nhằm đánh lạc hướng chú ý khỏi vụ binh sỹ Ấn Độ đột kích một đồn biên phòng Pakistan trong ngày 6/1, khiến một binh sỹ Pakistan thiệt mạng.



Khu vực Kashmir thuộc dãy Himalaya là vùng lãnh thổ mà Ấn Độ và Pakistan đều tuyên bố chủ quyền. Đây là nguyên nhân dẫn tới hai cuộc chiến giữa hai nước láng giềng này kể từ năm 1947. Hai bên đã thực thi ngừng bắn ở "Đường kiểm soát" (LOC) phân chia ranh giới giữa hai nước tại Kashmir kể từ năm 2003, song thỉnh thoảng vẫn xảy ra đụng độ tại khu vực này và hai bên cáo buộc nhau xâm phạm ranh giới. Căng thẳng leo thang nghiêm trọng tại Kashmir năm 1999 với giao tranh làm hơn 1.000 lính hai bên thiệt mạng./.

(Theo TTXVN)