An Huy (Trung Quốc): Bí thư mưu hại người tố cáo

Trong tài liệu tố cáo, Lý Quốc Phúc tố cáo Bí thư Khu ủy Trương Trị An xây dựng tòa nhà làm việc của UBND khu Dĩnh Tuyền quá xa hoa, bản thân An đã chiếm dụng đất canh tác, hối lộ, nhận và đòi hối lộ. Đầu năm 2007, báo chí Trung Quốc đã từng phản ánh về trụ sở UBND khu Dĩnh Tuyền. Tòa nhà trông giống Nhà Trắng bên Mỹ nên người dân gọi là “Nhà Trắng” và gọi An là “bí thư Nhà Trắng”. Qua vụ án Lý Quốc Phúc, trên các diễn đàn Internet đã đặt ra nhiều nghi vấn: Quy trình chiếm đất canh tác để xây dựng trụ sở làm việc xa hoa của Trương Trị An có khoa học, dân chủ không? Tại sao trong quá trình báo thù Lý Quốc Phúc, Trương Trị An có thể một tay chỉ đạo các cơ quan viện kiểm sát, công an, cơ quan kiểm tra kỷ luật của Đảng? Có phải do quyền lực quá tập trung vào một người hay không?