An ninh Afghanistan tệ nhất từ khi Taliban bị lật đổ

Theo ông Watkins, tình hình an ninh tại đây vốn bất ổn trong nhiều năm qua lại càng trở nên tồi tệ, sau khi các lực lượng thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tăng quân hồi năm ngoái nhằm tiêu diệt những phiến quân ẩn náu tại các tỉnh miền Nam và Đông Nam nước này.



Quan chức Liên hợp quốc cho rằng để tránh các chiến dịch truy quét của lực lượng NATO, những tay súng Taliban đã chuyển hướng tấn công sang nhiều khu vực trước đây chúng chưa từng hoạt động.



Chính quyền Kabul đang phải đối mặt với những vấn đề an ninh chưa từng xảy ra, đặc biệt số vụ tấn công nhằm vào các nhân viên cứu trợ nhân đạo ngày càng tăng.



Số liệu thống kê cho biết do tình hình an ninh bất ổn, các cơ quan viện trợ của Liên hợp quốc hiện chỉ tiếp cận thường xuyên 30% các khu vực cần viện trợ nhân đạo, còn khoảng 40% các khu vực khác không thể tiếp cận được.



Ông Watkins cho rằng năm 2011 có thể sẽ là năm bản lề nếu Afghanistan đạt được bước đột phá trong tìm kiếm nỗ lực hòa giải dân tộc.





(TTXVN/Vietnam+)