An ninh hàng không ở Mỹ vẫn còn nhiều lỗ hổng

Kiểm tra an ninh tại một sân bay của Mỹ. (Nguồn: BBC)

Theo những số liệu mới nhất về công tác an ninh tại 457 sân bay trên toàn nước Mỹ do Hạ nghị sĩ Cộng hòa Jason Chaffetz công bố ngày 12/7, bất chấp những nỗ lực của chính quyền, kể từ tháng 11/2001 đến nay đã xảy ra hơn 25.000 sự cố an ninh tại các sân bay trên toàn nước Mỹ.



Cụ thể, hơn 14.000 người đã "đi nhầm" vào khu vực cấm và khoảng 4.000 trường hợp hành khách đã vượt qua các loại máy móc kiểm tra và mang lên máy bay nhiều vật dụng bị cấm.



Trong khi đó, mới đây, Cơ quan An ninh vận tải Mỹ (TSA) đã cảnh báo rằng các phần tử khủng bố có thể cấy để giấu bom trong cơ thể nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng an ninh.



Vấn đề an ninh tại các sân bay nội địa đã được Quốc hội Mỹ quan tâm sau khi xuất hiện những chỉ trích một số biện pháp kiểm tra an ninh của TSA bị cho là xâm phạm tính riêng tư cá nhân.



Hạ nghị sĩ Chaffetz đứng đầu nhóm nghị sĩ điều tra về những lỗ hổng trong hệ thống đảm bảo an ninh tại các sân bay của Mỹ.



Ngoài các số liệu trên, ông Chaffetz cũng đặc biệt lo ngại việc các sân bay cấp hơn 900.000 thẻ ra vào đặc biệt cho nhân viên tại các khu vực an ninh và khu vực cấm của sân bay.



Giới chức lo ngại các thẻ này có thể rơi vào tay những kẻ nội gián và gây hậu quả khó lường.



An ninh hàng không đã đặc biệt được chú trọng tại Mỹ sau sự kiện 11/9/2001. Nhiều biện pháp an ninh đã được tăng cường, trong đó có sử dụng máy quét cơ thể hoặc thiết bị công nghệ tiên tiến khác để kiểm tra, tiêu tốn thêm hàng tỷ USD trong ngân sách./.

