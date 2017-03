An ninh Ukraine tuyên bố bắt được nhóm trinh sát Nga

Tàu hải quân Ukraine neo đậu tại cảng thuộc Sevastopol, thủ phủ Crimea ngày 11/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng tin độc lập của Ukraine UNIAN đưa tin về vụ việc này với dẫn nguồn từ phòng báo chí Cơ quan an ninh Ukraine (SBU).SBU cho biết toán lính trinh sát này có ý định điều tra hoạt động chiến dịch, tiếp nhận thông tin tình báo về việc điều chuyển quân và mức độ sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị vũ trang Ukraine tại khu vực Kherson.Mục tiêu chính của nhóm này là tiểu đoàn tên lửa-pháo cao xạ số 3 đóng quân tại thành phố Khakhovka, Lữ đoàn tên lửa phòng không 208 và các đơn vị thuộc lữ đoàn cơ giới số 78 đóng quân tại khu vực.Chỉ huy toán trinh sát này, theo thông tin từ SBU, là một sỹ quan tình báo quốc phòng Nga, sinh năm 1981, người tỉnh Ryazan.Viên sỹ quan này đã sử dụng hộ chiếu Ukraine giả mang tên Arbuzov Evgenia với năm sinh 1986.Trong lời khai sau khi bị bắt giữ, anh này xác nhận đang thu thập thông tin có tính chất tình báo về vị trí các trạm biên phòng, vị trí đóng quân của các đơn vị vũ trang Ukraine.Cơ quan an ninh Ukraine tuyên bố sẽ thông báo chi tiết vụ việc cho Bộ Ngoại giao Ukraine và đại diện lãnh sự Nga tại địa phương.Trước đó, ngày 11/3, Cơ quan an ninh Ukraine cũng thông báo đã bắt được một sỹ quan của Tổng cục tình báo quân đội Nga (GRU) tại tỉnh Donetsk trong một chiến dịch có sự phối hợp chặt chẽ từ Bộ Nội vụ.Nhân vật này được cho là người tổ chức các hoạt động biệt kích phá hoại tại lãnh thổ Ukraine.Lãnh đạo Cơ quan an ninh Ukraine sau đó đã tuyên bố trong một cuộc họp của Quốc hội nước này rằng sẽ tổ chức một cuộc họp báo công khai để cho công chúng thấy các điệp viên bị bắt giữ và các bằng chứng liên quan./.