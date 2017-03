Angelina Jolie kêu gọi chống nạn hiếp dâm vùng chiến

Với vai trò đại sứ thiện chí Cao ủy Liên hiệp quốc về người tị nạn, Angelina khẳng định hội đồng phải gánh vác trách nhiệm, nhắc nhở chính phủ các nước trên thế giới quan tâm, giải quyết vấn đề này. Bởi tội ác hiếp dâm ngày nay không chỉ tập trung ở vùng chiến tranh mà mang tính toàn cầu.



“Những cô gái trẻ bị cưỡng hiếp và sanh sản trước khi cơ thể họ đủ khả năng mang thai gây ra bệnh lỗ dò” - Angelina nói trong cuộc tranh luận về vấn nạn bạo lực tình dục xảy ra ở vùng chiến trong cuộc họp do Anh tổ chức.









Angelina phát biểu, kêu gọi chống nạn hiếp dâm







Angelina trò chuyện cùng người tị nạn Syria







Angelina và Ngoại trưởng Anh-William Hague



Theo M.Khuê (NLĐO/ Reuters)

Nữ diễn viên này kể thêm rằng những chàng trai cầm súng bắn giết và bị buộc phải tấn công tình dục ngay cả chị, em gái mình. Phụ nữ bị cưỡng hiếp với chai lọ, gỗ, dao là nguyên nhân gây ra những tổn hại nghiêm trọng cho cơ thể. Thậm chí, các bé sơ sinh bị ném ra khỏi nhà của chúng... Tất cả quá thô bạo, vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.Angelina đã đi thăm các trại tị nạn vòng quanh thế giới, cô nói chuyện cùng hàng trăm ngàn nạn nhân bạo lực tình dục. Tuy nhiên, chỉ một số ít vụ bị truy tố vì thế giới vẫn chưa ưu tiên quan tâm vấn nạn này.Theo Angelina, những phụ nữ đau khổ dưới bàn tay kẻ hiếp dâm nhưng cũng phải học cách chấp nhận chuyện này vì những kẻ đó không bị trừng phạt. Lâu dần, họ không muốn lên tiếng về mọi chuyện. Đó là thực tế đáng buồn và xấu hổ. Trong chuyến thăm trại tị nạn ở Jordan tuần trước, Angelina gặp, trò chuyện cùng một phụ nữ Syria nhưng cô ấy sợ bị trả thù nếu lên tiếng về bạo lực tình dục mà cô phải chịu đựng.Sau phát biểu của Angelina cùng với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon và Zainab Bangura-đặc phái viên về bạo lực, tình dục vùng chiến của Liên Hiệp Quốc, 15 thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhất trí thông qua nghị quyết công nhận rằng nạn cưỡng hiếp sẽ làm trầm trọng thêm xung đột, cản trở khôi phục hòa bình, an ninh.Họ khuyến khích các nước đưa tất cả các tội ác bạo lực tình dục vào luật hình sự quốc gia để truy tố những hành vi này.Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon nói rằng Hội đồng Bảo an nỗ lực giải quyết vấn nạn bạo lực tình dục ở vùng chiến bằng cách gửi thông điệp mạnh mẽ để thủ phạm bị trừng phạt. Hành vi của họ không còn được dung thứ và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Bởi sau cuộc chiến, những người khác có thể bắt đầu lại, xây dựng cuộc sống riêng nhưng nạn nhân cưỡng hiếp thì không. Họ bị ám ảnh, cuộc sống đầy bóng tối, không thể buông bỏ quá khứ để làm lại cuộc đời.Ông Ban Ki-moon còn cho biết thêm rằng khi đến thăm bệnh viện ở Goma, Congo, ông đã gặp nhiều phụ nữ, trẻ em bị cưỡng hiếp và thương tích bởi các nhóm vũ trang ở các bên. Nhiều người bị bệnh lỗ dò, một số khác bị rách bên trong, không kiểm soát được bàng quang và ruột...