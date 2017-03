Anh bác bỏ khả năng bỏ phiếu lại về vấn đề Syria

Thủ tướng Anh David Cameron (phải) phát biểu tại phiên bỏ phiếu của Quốc hội ngày 29/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thay vào đó, ông Osborne đã góp thêm tiếng nói cùng Ngoại trưởng William Hague tổng công kích nhằm vào ông Ed Miliband - thủ lĩnh Công đảng đối lập.

Trước những dấu hiệu cho thấy nguy cơ vũ khí hóa học ở Syria có thể rơi vào tay mạng lưới khủng bố Al-Qaeda, dư luận đã đặt câu hỏi liệu Chính phủ Anh có tiếp tục nỗ lực tìm sự ủng hộ từ phía Quốc hội cho hành động can thiệp quân sự.



Hai quan chức cao cấp của Công đảng đối lập trong "nội các bóng tối" là ông Jim Murphy - Bộ trưởng Quốc phòng và ông Douglas Alexander - Ngoại trưởng phát biểu trên kênh BBC rằng Thủ tướng Cameron "hoàn toàn có quyền" đề nghị Hạ viện bỏ phiếu lại sau khi xuất hiện những diễn biến mới liên quan đến vũ khí hóa học ở Syria.



Tuy nhiên, theo ông Osborne, Quốc hội Anh đã chính thức bày tỏ quan điểm. Ông nói: "Một số nghị sỹ của đảng Bảo thủ và đảng Dân chủ Tự do đã bày tỏ sự quan ngại về hành động can thiệp quân sự.



Vì thế, tôi không nghĩ rằng báo cáo của Liên hợp quốc, hay bất cứ điều gì, có thể tạo ra sự khác biệt."



Ông Osborne cũng chỉ trích lãnh đạo Công đảng đối lập về kết quả bỏ phiếu tại Hạ viện tối 29/8 vừa qua, khiến liên minh cầm quyền vấp phải thất bại nặng nề trong nỗ lực can thiệp quân sự vào Syria.



Theo ông, Công đảng luôn "cơ hội," và ông Miliband "hành động không giống với một thủ tướng"./.

(Theo Vietnam+)