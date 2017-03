Anh bắt 6 kẻ âm mưu tấn công Giáo hoàng

Giáo hoàng Benedict XVI (trái) được chào đón bởi Tổng giám mục Rowan Williams khi Ngài tới cung điện Lambeth tại London vào ngày 17/9. Ảnh: AP.

AP cho biết, tất cả nghi phạm đều là công nhân vệ sinh đường phố trong độ tuổi từ 26 tới 50. Một số báo nói họ là người gốc Algeria, nhưng giới chức Anh chưa xác nhận thông tin này.

Cảnh sát nói họ thực hiện vụ bắt giữ sau khi nhận được thông tin về âm mưu tấn công Giáo hoàng từ tối 16/9. Các nghi phạm đang bị thẩm vấn và cảnh sát chưa buộc tội họ.

Giáo hoàng Benedict XVI tới Anh từ ngày 16/9 để thực hiện chuyến thăm trong 4 ngày. Ngài được thông báo về âm mưu tấn công trong lúc thăm trường Đại học St. Mary tại London hôm qua. Sau khi biết tin về chiến dịch bắt người của cảnh sát, Giáo hoàng vẫn không thay đổi kế hoạch làm việc trong chuyến thăm.

Vài giờ sau vụ bắt giữ, Giáo hoàng cầu nguyện với Tổng giám mục Rowan William của giáo phận Canterbury và là vị Giáo hoàng đầu tiên cầu nguyện trong nhà thờ Westminster Abbey. Ngài cũng phát biểu trước các chính trị gia, doanh nhân và giới nghiên cứu văn hóa tại Hội trường Westminster. Trong số những người ngồi trong hội trường để nghe bài phát biểu của Giáo hoàng có các cựu thủ tướng Anh Tony Blair, Margaret Thatcher, John Major và Gordon Brown.

Giới chức an ninh Anh thừa nhận khả năng xảy ra một vụ tấn công nhằm vào Giáo hoàng là rất cao. Vì thế, an ninh được thắt chặt hơn so với các chuyến công du trước đây của Ngài. Giới chức tại Tòa thánh Vatican thừa nhận tại châu Âu thì Anh là mối lo lớn nhất của họ trong các chuyến công du châu Âu của Giáo hoàng trong năm nay.

"Chúng tôi đặt trọn lòng tin vào cảnh sát Anh. Họ đang thực hiện những biện pháp an ninh cần thiết. Tình hình hiện nay không đến mức quá nguy hiểm. Giáo hoàng rất vui trong chuyến thăm và Ngài cũng rất bình tĩnh", cha Federico Lombardi, người phát ngôn của Tòa thánh, tuyên bố.

Theo Minh Long (VNE)