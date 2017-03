Anh cảnh báo an ninh nghiêm trọng

AP cho hay mức cảnh báo được đưa ra là "nghiêm trọng" - đồng nghĩa với khả năng một cuộc tấn công có thể xảy ra. Trong thông báo về việc này, Bộ trưởng Nội vụ Anh Alan Johnson cho biết tuy mức độ cảnh giác cần tăng lên, nhưng hiện tại bên tình báo chưa cho rằng tấn công khủng bố đang đến gần. Mức cảnh báo "rất nghiêm trọng" mới là cao nhất ở Anh.

Johnson từ chối cho biết cảnh báo này được nâng lên trên cơ sở thông tin tình báo nào hay có liên quan đến vụ đánh bom không thành đối với máy bay của Mỹ hôm Giáng sinh hay không. Khi đó một nghi phạm khủng bố người Nigeria đã cho kích nổ khối thuốc nổ trên chuyến bay từ Hà Lan tới Mỹ nhưng bất thành.

Hôm qua Anh quyết định ngừng các chuyến bay trực tiếp đến thủ đô của Yemen do lo ngại các nguy cơ an ninh đang tăng lên từ quốc gia là nơi trú ngụ của nhiều phần tử Al-Qeada này. Thủ tướng Anh Gordon Brown cho biết chính phủ sẽ thiết lập một danh sách cấm bay mới, gồm tên của những kẻ tình nghi khủng bố mới; đồng thời tăng cường kiểm tra an ninh với hành khách.

Một quan chức Mỹ bình luận rằng động thái của Anh có lẽ xuất phát từ một mối đe dọa cụ thể nào đó.

Tuần tới, Anh sẽ tổ chức một hội nghị bàn về tình hình Yemen và Afghanistan ở London. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng tham gia hội nghị này.

Theo Mai Trang ( VNE)