Anh: đóng cửa tờ báo 168 năm tuổi vì nghe lén

Ông Rupert Murdoch

Các phóng viên của tờ báo bị cáo buộc đã tấn công hàng nghìn địa chỉa liên lạc trên mạng của nhiều người, từ các nạn nhân của những vụ giết người cho tới các gia đình có người thân chết trong chiến tranh ở Anh. Doanh số quảng cáo, số phát hành với hàng triệu độc giả và cả hi vọng mua lại Hãng truyền hình Anh BSkyB của Murdoch sẽ gặp trục trặc sau vụ bê bối này, theo Hãng tin Reuters.

Tuyên bố nói trên được coi là một nỗ lực của ông chủ Mỹ để ngăn không cho cuộc khủng hoảng lan từ News of the World ra cả đế chế Murdoch. Vụ bê bối cũng có thể ảnh hưởng tới uy tín chính trị của Thủ tướng Anh David Cameron, vì ông có quan hệ gần gũi với những nhân vật ở trung tâm cuộc tranh cãi.

Con trai Murdoch, James, người đứng đầu News Corp, công ty sở hữu tờ báo tại Anh, nói News of the World đã “vấy bẩn bởi hành vi sai trái”. “Nếu những cáo buộc gần đây là đúng, như thế là vô nhân đạo và không có chỗ trong công ty của chúng tôi”, James Murdoch nói trong một tuyên bố. Ông cũng ca ngợi News of the World, được cha ông mua lại năm 1969, “có một lịch sử đáng tự hào chống lại tội ác và tiết lộ những hành vi sai trái”, nhưng sẽ không thể tồn tại vì vụ bê bối này.

Tuyên bố khẳng định số phát hành cuối cùng của tờ báo sẽ là ngày chủ nhật 10-7. Tin tức này đến như một cú sốc với đội ngũ nhân viên 200 người của tờ báo. Nhiều người đã bật khóc khi biết tin về việc đóng cửa tờ báo có lịch sử 168 năm, từ những ngày đầu tiên dưới thời Nữ hoàng Victoria, với tôn chỉ ban đầu là tờ báo giải trí cho giới lao động Anh với những tin tức chính là tội ác và tình dục.

Toàn bộ lợi nhuận thu được từ số cuối cùng của News of the World cũng sẽ được hiến cho mục đích từ thiện. Các nhà bình luận cho rằng đây là một canh bạc can đảm của Murdoch để cố gắng duy trì ưu thế áp đảo trong ngành công nghiệp báo chí Anh mà đế chế của ông đã giành được trong vài thập kỷ trở lại đây.

Tuy nhiên, đóng cửa tờ báo không có nghĩa là những vấn đề của Murdoch cũng kết thúc theo. Công luận Anh đang hết sức giận dữ, cả với quần chúng và trong giới chính trị gia, về vụ tấn công trên mạng, có thể gây ra nhiều trở ngại trong việc tiếp quản Hãng BSkyB của News Corp với giá 14 tỉ USD. Giá của cổ phiếu News Corp ở Mỹ đã giảm hơn 5% trong ngày 6-7 và giảm thêm 0,23% ngày 7-7.

Thủ tướng Cameron là một nạn nhân không may khác của vụ việc, bởi ông là bạn thân của người tin cẩn và đứng đầu bộ phận kinh doanh báo chí tại Anh của Tập đoàn Murdoch, Rebekah Brooks. Murdoch sẽ phải đối mặt với cả áp lực cách chức Brooks. Thủ tướng Cameron cũng đã chọn một biên tập viên của News of the World, Andy Coulson, làm giám đốc truyền thông của ông. Coulson đã từ chức vào đầu năm nay, nhưng báo Guardian cho biết ông có thể bị bắt giữ trong ngày hôm nay. Reuters nói họ cố gắng liên lạc với cảnh sát nhưng không nhận được trả lời.

Theo H. Minh (TTO)