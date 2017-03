Anh, Đức đóng cửa Đại sứ quán sau cảnh báo an ninh của Mỹ

Một ngày sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra cảnh báo đi lại đối với công dân Mỹ trên phạm vi toàn cầu về khả năng có thể bị al-Qaeda tấn công, Anh và Dức cũng đã quyết định đóng cửa Đại sứ quán ở thủ đô Sanaa của Yemen, đồng thời khuyến cáo công dân không tới Yemen trong tháng 8 cao điểm của nguy cơ khủng bố.



Bộ Ngoại giao Anh cho rằng cần áp dụng những biện pháp chủ động phòng ngừa trong bối cảnh tình hình an ninh ở Yemen ngày càng căng thẳng.. Một số nhân viên ngoại giao của Anh thậm chí đã bắt đầu rút khỏi thủ đô của Yemen trước những quan ngại an ninh gia tăng trong những ngày cuối cùng của tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo và lễ hội Eid sắp tới.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Anh và Đức cho biết quyết định đóng cửa sẽ được áp dụng trong hai ngày 4-5/8. Tuy nhiên, cũng như Bộ Ngoại giao Mỹ, trong thông cáo báo chí của mình, Bộ Ngoại giao Anh và Đức không đề cập tới bất cứ nguy cơ cụ thể nào.



Trước đó, Mỹ đã đưa ra cảnh báo trên phạm vi toàn cầu về nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công khủng bố do mạng lưới aAl-Qaeda tiến hành, đặc biệt ở khu vực Trung Đông – Bắc Phi. Theo nguồn tin mới nhất, 21 Đại sứ quán của Mỹ ở khu vực này, trong đó có Yemen, sẽ đóng cửa vào Chủ nhật ngày mai.



Liên minh châu Âu (EU) cũng cho biết sẽ cân nhắc áp dụng những biện pháp phòng ngừa cần thiết sau cảnh báo của Mỹ.





