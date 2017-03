Anh: Luật mới bỏ tù lái xe bất cẩn

Luật cũ của Anh phân biệt hai tội danh tương tự nhau nhưng có hai mức án chênh lệch rất vô lý: Lái xe nguy hiểm gây chết người và lái xe bất cẩn gây chết người.

Bất cẩn cũng bị phạt tù

Tài xế lái xe nguy hiểm khi phóng nhanh, giành đường, vượt ẩu, lạng lách... sẽ bị phạt tù cao nhất 14 năm. Tài xế lái xe bất cẩn như nhắn tin, ăn uống, với tay bật đài phát thanh trong khi lái xe thì dù có gây tai nạn chết người cũng chỉ bị phạt tiền tối đa 5.000 bảng Anh (155 triệu đồng VN) và bị trừ điểm bằng lái.

Tuy nhiên, theo luật mới bắt đầu có hiệu lực từ ngày 18-8, tài xế lái xe bất cẩn gây tai nạn chết người sẽ bị phạt tù đến năm năm.

Luật mới có hiệu lực còn được gọi là luật Alexine Melnik. Cách đây ba năm tại hạt Norfolk, chiếc xe chở em Alexine Melnik, 17 tuổi trên đường về nhà đã bị một xe khác tông từ phía sau. Em Alexine Melnik chết. Tài xế gây tai nạn chỉ bị phạt 500 bảng (15,5 triệu đồng VN) và bị trừ chín điểm bằng lái vì không đủ bằng chứng chứng minh tài xế lái xe nguy hiểm.

Gia đình, bạn bè nạn nhân và nhiều tổ chức xã hội đã mở cuộc vận động trên toàn quốc nhằm thay đổi luật theo hướng xử phạt nặng hơn. Sau mấy năm trời đấu tranh, luật mới được ban hành, xóa bỏ mức phạt chênh lệch vô lý giữa tội danh lái xe nguy hiểm và lái xe bất cẩn.

Luật mới là một phần trong Luật An toàn giao thông đường bộ năm 2006 với các phần của luật sẽ có hiệu lực tùy theo lộ trình. Luật mới tăng nặng hình phạt đối với người lái xe bất cẩn nhằm bảo đảm an toàn giao thông hơn nhưng không phải ai cũng ủng hộ.

Bồi thẩm đoàn xử dễ dàng hơn

Khi dự luật mới được giới thiệu, nhiều thượng nghị sĩ cho rằng tài xế lái xe bất cẩn bị mất tập trung trong khoảng thời gian ngắn và phạt tù cho người xui rủi gây tai nạn chết người trong khoảnh khắc mất tập trung ấy thì không công bằng.

Tuy nhiên, bà nghị sĩ Sally Keeble (người đề xuất đưa tội danh mới vào Luật An toàn giao thông đường bộ năm 2006) đã thuyết phục Quốc hội thông qua dự luật.

Theo bà, cần phải phạt nặng hơn để cảnh tỉnh mọi người rằng khi ngồi sau tay lái xe, tài xế phải biết mình đang làm chủ một nguồn nguy hiểm cao độ có thể gây chết người, từ đó tài xế phải có trách nhiệm với mọi thao tác lái xe.

Trước đây, trong thực tế khi xảy ra tai nạn chết người, rất khó phân biệt hành vi lái xe là nguy hiểm hay bất cẩn. Chính vì vậy, bồi thẩm đoàn rất lúng túng trong khi xử án.

Lái xe dưới mức an toàn một chút có thể gọi là bất cẩn. Lái xe dưới mức an toàn quá xa thì xem là lái xe nguy hiểm. Thế nhưng không có hướng dẫn nào về định nghĩa “dưới mức an toàn một chút” và “dưới mức an toàn quá xa”.

Dĩ nhiên, khi không chắc chắn về tính chất hành vi phạm tội, bồi thẩm đoàn rất ngại xử tài xế theo hướng tăng nặng. Do vậy, mỗi năm ở Anh chỉ có 15-17 vụ truy tố tài xế về hành vi lái xe nguy hiểm gây chết người. Phần lớn các trường hợp khác chỉ bị khép vào tội lái xe bất cẩn gây chết người và tài xế chỉ bị phạt tiền.

Bộ Tư pháp Anh ước lượng sau khi áp dụng luật mới, mỗi năm sẽ có khoảng 150 tài xế bị phạt tù về tội lái xe bất cẩn. Ngoài ra, luật mới cũng quy định đối với hành vi gây tai nạn chết người, tài xế không có bảo hiểm hoặc không có bằng lái xe cũng sẽ bị phạt tù đến hai năm.