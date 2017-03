Anh: Sẽ hủy mẫu ADN của nghi can vô tội

Theo quy định mới sẽ loại bỏ mẫu ADN của nghi can vô tội sau sáu năm lưu trữ, mẫu ADN của nghi can bị bắt vì phạm tội nghiêm trọng (tình dục, khủng bố....) nhưng vô tội sẽ được loại bỏ sau 12 năm lưu trữ, mẫu ADN của nghi can vị thành niên vô tội hoặc phạm tội nhẹ sẽ được hủy khi nghi can bước sang tuổi 18.

Theo Bộ Nội vụ Anh, với quy định trên, ước tính sẽ có 850.000 trong tổng số 4,5 triệu mẫu ADN (5,2% dân số) trong hệ thống dữ liệu ADN sẽ được loại bỏ. Quy định trên bắt nguồn từ phán quyết của Tòa án nhân quyền châu Âu hồi tháng 10 năm ngoái rằng lưu giữ mẫu ADN và dấu vân tay của nghi can dù vô tội hay có tội đều vi phạm quyền riêng tư.