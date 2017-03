Anh: Sử dụng thang cũng phải đúng quy định

Trong chiến dịch phòng chống ngã cao, Cơ quan An toàn và sức khỏe Anh đã ban hành quy định về an toàn lao động trong khi sử dụng thang trong lao động.

Theo quy định, khi lao động trên cao, người sử dụng thang không được đứng trên ba thanh ngang trên cùng, trừ khi có chỗ vịn tay chắc chắn và phải luôn giữ ba phần của cơ thể tựa chặt vào thang. Như vậy có nghĩa là chỉ một tay được tự do, còn hai chân và tay còn lại phải giữ chặt vào thang.

Người thuê mướn lao động cũng phải bảo đảm thang chỉ được sử dụng trong thời gian ngắn (15-30 phút tùy theo công việc) và chỉ cho phép dùng thang sau khi đã đánh giá mức độ rủi ro trong thi công là rất thấp.

Với quy định nghiêm ngặt như trên, nhiều công ty dịch vụ sửa chữa cho biết đang tính bỏ thang để chuyển sang sử dụng giàn giáo bởi nếu vi phạm sẽ bị phạt rất nặng. Như thế, chi phí dịch vụ sửa chữa nhà sẽ bị đẩy lên và khách hàng lãnh đủ. Hiệp hội Nhà thầu xây dựng của Anh cho biết trong một số trường hợp, tiền thuê dựng giàn giáo cao hơn nhiều so với tiền công sửa chữa.

Các công ty xây dựng cũng than phiền Cơ quan An toàn và sức khỏe Anh cho rằng không cần tổ chức lớp hướng dẫn sử dụng thang an toàn nhưng lại đòi hỏi người lao động phải nắm vững nguyên tắc sử dụng thang. Bởi lẽ đó hồi năm ngoái, Hội đồng TP hạt Lancashire không thể lắp đặt 30 máy đo tốc độ trên trụ cao chỉ vì tìm không đủ người được huấn luyện thành thạo cách sử dụng thang.