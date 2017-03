Anh thành lập ủy ban điều tra bê bối nghe lén

Thủ tướng Anh David Cameron phát biểu tại hạ viện ngày 20-7 - Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, thủ tướng bác bỏ mọi chỉ trích vì đã tuyển dụng ông Coulson, vì ông Coulson có thể không biết gì về hoạt động của NoW khi về làm việc cho mình vào năm 2007. "Nếu sau này có bằng chứng cho thấy Coulson biết mọi chuyện vào thời điểm đó, có nghĩa là ông ấy đã nói dối cảnh sát và cả tôi, thì chắc chắn sẽ bị buộc tội hình sự" - ông Cameron nói.

AFP ngày 20-7 đưa tin Thủ tướng Cameron tuyên bố thành lập một ủy ban điều tra về vụ bê bối này trong một thông báo khẩn cấp tại hạ viện. Ủy ban được chia thành hai nhóm. Nhóm một sẽ tập trung vào những vấn đề cần xem xét là mối quan hệ giữa báo chí, cảnh sát và chính khách trong vụ việc của NoW. Nhóm hai sẽ nghiên cứu luật báo chí, các hãng phát thanh truyền hình và để tâm đến những mạng xã hội có hoạt động trái phép.

Ông Cameron yêu cầu phải điều tra chặt chẽ để bảo đảm nó sẽ không tái diễn. Công tác điều tra sẽ được bắt đầu vài tuần tới và phải báo cáo kết quả trong vòng 12 tháng. Trong ủy ban này có sự tham gia của bốn nhà báo từ kênh truyền hình Channel 4, Daily Telegraph và báo Finacial Times.

News Corp. lại gặp rắc rối tại Úc

Thủ tướng Úc Julia Gillard hôm 20-7 thông báo Công ty News Limited, thuộc Tập đoàn News Corporation, có thể phải đối mặt với những phiên điều trần tại Úc xung quanh vụ bê bối nghe lén điện thoại của báo News of the World (NoW).

Thủ tướng Úc Julia Gillard nói người dân Úc đang dành những câu hỏi hóc búa cho Công ty News Ltd. - Ảnh: AFP

Nhân vụ bê bối của đế chế Murdoch, Đảng Xanh, một đảng lớn ở Úc và hiện đang kiểm soát cân bằng quyền lực tại thượng viện, kêu gọi cuộc điều trần trước quốc hội về độ ảnh hưởng của vụ việc tại nước này.

Thủ tướng Julia Gillard đã hứa xem xét đề nghị. "Nước Úc luôn theo dõi mọi diễn tiến xảy ra với Tập đoàn News Corp. ở nước ngoài. Sự kiện này khiến người dân trong nước quan tâm đặc biệt và chúng tôi muốn Công ty News Ltd. trả lời một số câu hỏi thẳng thắn", bà Gillard nói.

Mặc dù người Úc đang dành sẵn những "câu hỏi hóc búa" cho giám đốc điều hành Công ty News Ltd, nhưng Thủ tướng Gillard nói bà chưa đưa ra kết luận về hành vi của các công ty và vụ bê bối của họ.

Các bộ trưởng cấp cao tại Úc đã liên tục cáo buộc Công ty News Ltd. tung tin bịa đặt nhằm vào chính phủ thiểu số của Công đảng. Bộ trưởng Bộ Truyền thông Stephen Conroy trong tuần này tố cáo News Ltd đang mở chiến dịch nhằm "thay đổi chế độ" tại đây.

"Báo Daily Telegraph chỉ biết liên tục đòi một cuộc bầu cử. Bất chấp sự thật là chúng ta đã có một cuộc bầu cử khoảng 10 tháng trước. Họ chỉ biết đòi hỏi những gì họ cho là đúng và dụ dỗ người đọc về quan điểm của mình. Đó là một chiến dịch đòi thay đổi chế độ", ông Conroy giận dữ phát biểu trên một chương trình phát thanh.

Tuy nhiên, Reuters cho biết giám đốc điều hành News Ltd là John Hartigan đã bác bỏ cáo buộc đó, khẳng định mọi sự việc diễn ra ở Anh không hề liên quan đến hoạt động của họ tại Úc, cũng như không có chiến dịch nào chống lại Công đảng. Ông Hartigan quả quyết các tờ báo của công ty luôn đưa tin công bằng chứ không hề gây kích động.

Theo Reuters, Công ty News Ltd đang kiểm soát tới 70% thị trường báo chí Úc. Công ty này sở hữu trang news.com.au và hai tờ báo lớn The Australian và The Daily Telegraph. Đây cũng là nơi ông trùm Rupert Murdoch sinh ra.

Thân nhân gia đình 11-9 gặp tổng công tố viên Mỹ

Gia đình các nạn nhân 11-9 sẽ gặp các tổng công tố viên Mỹ và một số quan chức Bộ Tư pháp để thảo luận về cáo buộc bê bối nghe lén tin nhắn điện thoại của nạn nhân trong vụ khủng bố thảm kịch này.

CNN dẫn lời công tố viên Norman Siegel rằng ngày hẹn chính xác vẫn chưa được đặt ra. Đây là lời đề nghị từ các gia đình được đưa ra vào tuần trước, sau khi FBI phát động chiến dịch điều tra tập đoàn News Corp. Trong đơn đề nghị của những gia đình, ông Siegel nói họ sẵn sàng cho phép chính quyền kiểm tra nhật ký điện thoại và những bằng chứng khả thi về vụ nghe lén.

Vụ việc lan đến tận nước Mỹ sau khi tờ báo lá cải Mirror dẫn một nguồn tin giấu tên rằng NoW đã thuê một thám tử tại New York ăn trộm nhật ký điện thoại của các gia đình nạn nhân 11-9. Tay thám tử đã từ chối yêu cầu này. Ông trùm Rupert Murdoch trả lời các nghị sĩ trong phiên điều trần tại Anh rằng ông không thấy có bằng chứng nào về cáo buộc nghe lén ở Mỹ.

Theo Tấn Khoa (TTO)