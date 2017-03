Anonymous "ném bom rải thảm" hàng loạt website Israel

Hình ảnh của chiến dịch Op-Israel được Anonymous phát động, đăng tải trên một số website Israel bị tấn công - Ảnh: TheAtlantic



Trong tuyên bố trên tài khoản Twitter của mình, Anonymous cho biết chiến dịch tấn công mạng Op-Israel đã gây ra thiệt hại 3 tỉ USD cho Israel.

Theo THANH TRỰC (TTO)



Theo Anonymous tuyên bố, chiến dịch "Operation Israel" đã triệt hạ hàng loạt website Chính phủ Israel bao gồm Bộ Giáo dục, Bộ Quốc phòng, Cục Thống kê và Văn phòng Thủ tướng, hơn 100.000 website, 40.000 tài khoản Facebook, 5.000 tài khoản Twitter và 30.000 tài khoản ngân hàng bị ảnh hưởng.Trong khi đó, đơn vị phòng chống tội phạm mạng của Israel cho biết cuộc tấn công chỉ gây ra ảnh hưởng nhỏ. Yitzhak Ben Yisrael từ Cục Phòng chống tội phạm quốc gia (NCB) Israel cho biết: "Anonymous không đủ trình độ để gây tổn hại cho cơ sở hạ tầng quan trọng của quốc gia"."Nhóm này chỉ huyên thuyên để tạo sự chú ý của truyền thông", Yitzhak Ben Yisrael nhận định."Website Bộ Ngoại giao Israel chỉ bị hạ trong vài giây, các website bộ ngành khác đều an toàn phía sau lớp tường lửa phòng vệ của chính phủ", theo thông tin từ Ram Alfia thuộc Bộ Tài chính Israel, đơn vị theo dõi các website chính phủ.Đại đa số website bị hạ qua phương thức tấn công - từ chối - dịch vụ (DDoS), nhưng các chuyên gia an ninh mạng của Israel đã phối hợp với nhà cung cấp mạng (ISP) để ứng phó.Israel được xem là một trong những thế lực công nghệ mạnh mẽ nhất thế giới, thông qua các đơn vị quân đội công nghệ bí mật. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng đã xác định an ninh mạng là một vấn đề ưu tiên hàng đầu.Tuy vậy, đây là lần thứ hai các hacker nhóm Anonymous hạ gục website Chính phủ Israel. Trước đó vào tháng 11-2012, chiến dịch Op-Israel cũng đã làm tê liệt 600 website và công bố thông tin cá nhân của hàng ngàn quan chức cao cấp.Ngày 6-4, Hãng tin Israel đăng tải thông tin website Bộ Tài chính và sàn chứng khoán nước này bị tấn công mạng nhưng cả hai đều bác bỏ thông tin trên.Trong diễn biến mới nhất sáng 8-4, website sàn chứng khoán Tel Aviv đã bị tấn công mạng. Ngân hàng Israel buộc phải ra quyết định khóa các địa chỉ IP truy cập có nguồn gốc từ Saudi Arabia, Iran và Algeria vì lo ngại hacker thâm nhập vào cơ sở dữ liệu các ngân hàng.Hai ngân hàng Israel gồm Discount Bank và Bank Leumi thậm chí đã phản ứng bằng cách khóa địa chỉ IP quốc tế truy cập vào website trước khi Ngân hàng Quốc gia Israel ra chỉ thị này.Người đại diện sàn chứng khoán Tel Aviv cho biết hệ thống giao dịch và website không kết nối với nhau, do đó hệ thống giao dịch không bị ảnh hưởng trong đợt tấn công này.