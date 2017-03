Argentina đề nghị Iran hợp tác về vụ khủng bố 1994

Lời kêu gọi trên được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Iran ra tuyên bố khẳng định Tehran "sẵn sàng đối thoại trên tinh thần xây dựng" trong vấn đề này cũng như hợp tác với Chính phủ Argentina.



Bộ Ngoại giao Iran cho biết nước này muốn "đưa ra ánh sáng mọi thứ có thể trong khuôn khổ luật pháp và muốn giúp ngăn cuộc điều tra tiếp tục đi theo hướng sai lầm. Iran lên án mọi hành động khủng bố, cụ thể là vụ khủng bố nhằm vào trung tâm Do Thái Argentina năm 1994, và tuyên bố bày tỏ tình đoàn kết với gia đình các nạn nhân."



Theo Công tố viên Nisman, nếu Chính phủ Iran sẵn sàng hợp tác, họ cần thể hiện bằng việc làm, cụ thể là trao cho phía Argentina tất cả những nghi can trong vụ tấn công khủng bố khủng khiếp này.



Ngày 18/7 tới là đúng 17 năm xảy ra vụ khủng bố trên. Cho đến nay, Argentina vẫn cho rằng Iran có liên quan tới vụ khủng bố, bất chấp việc nước này liên tục phản đối. Trong khi đó, Israel thì cáo buộc vụ tấn công này do các tay súng Hezbollah ở Lebanon thực hiện và do Tehran đạo diễn.



Cộng đồng Do Thái Argentina có khoảng 30.000 người, lớn nhất Mỹ Latinh.





(TTXVN/Vietnam+)