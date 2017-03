Argentina tố cáo Anh làm ngơ các nghị quyết LHQ

Tổng thống Cristina phát biểu tại Ủy ban phi thực dân hóa của Liên hợp quốc (Nguồn: Phủ tổng thống Argentina)

Tổng thống Argentina nhấn mạnh trên thế giới vẫn còn 16 trường hợp thuộc địa, trong đó 10 là những lãnh thổ do Anh chiếm giữ, trong đó có Malvinas.



Cho đến nay Đại hội đồng Liên hợp quốc và Ủy ban đặc biệt của Liên hợp quốc về phi thực dân hóa đã thông qua hơn 20 nghị quyết yêu cầu hai nước đàm phán nhưng Anh tiếp tục phớt lờ những văn kiện đó với lý do chỉ đàm phán nếu người dân tại quần đảo đề nghị.



Theo bà Cristina, London cần phải hành động “thông minh” vì trong trường hợp chấp nhận đàm phán có thể cho phép thiết lập quan hệ hợp tác có lợi cho Nam Mỹ và thế giới.



Tại phiên họp này, Ủy ban đã thông qua một nghị quyết mới do Chile và một số quốc gia Mỹ Latinh khác đồng bảo trợ yêu cầu Anh đàm phán với Argentina về chủ quyền quần đảo.



Malvinas nằm tại thềm lục địa của Argentina và cách Anh khoảng 13.000km. Với tổng diện tích vùng biển bao quanh có khả năng khai thác dầu khí lên tới 400.000km2, Malvinas được các chuyên gia đánh giá là có tiềm năng dầu khí khổng lồ, thậm chí có thể sở hữu trữ lượng lên tới 60 tỷ thùng.



Bà Cristina là tổng thống đầu tiên tham dự một phiên họp của Ủy ban và phiên họp bàn về chủ quyền Malvinas năm nay diễn ra đúng vào ngày kỷ niệm 30 năm kết thúc cuộc chiến giữa hai nước do tranh chấp quần đảo, với hơn 900 binh sỹ của hai nước thiệt mạng và sự đầu hàng của quân đội Argentina dưới thời độc tài.



Trước đó, ngày 12/6, chính quyền tại Malvinas thông báo sẽ tổ chức trưng cầu ý dân vào năm tới để cư dân tại đây - phần lớn là người gốc Anh - lựa chọn quy chế chính trị của quần đảo mà phía Anh đặt tên là Falkland.



Trong thời gian gần đây, Argentina tăng cường đòi chủ quyền đối với Malvinas và đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi của các nước Mỹ Latinh, trong đó một số nước cấm tàu mang cờ Malvinas cập cảng.



Cho tới nay đã có 90 ủy ban và nhóm ủng hộ Argentina trong cuộc đấu tranh đòi chủ quyền đối với Malvinas được thành lập tại hơn 70 quốc gia./.