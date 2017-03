AU cử phái viên trung gian hòa giải ở Cote d'Ivoire

Tuy nhiên, Alssane Ouattara, ứng cử viên được cộng đồng quốc tế công nhận đắc cử tổng thống Cote d'Ivoire, đã bác bỏ sự lựa chọn trên của Liên minh châu Phi vì cho rằng ông Brito có "quan hệ cá nhân" với Tổng thống mãn nhiệm Laurent Gbagbo.



Trong khi đó, ngày 26/3, hàng nghìn thanh niên Cote d'Ivoire đã xuống đường biểu tình bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Gbagbo. Những người biểu tình đã tập trung bên ngoài dinh thự của ông Gbagbo tại trung tâm tài chính Abidjan.



Hiện cộng đồng quốc tế đang gia tăng sức ép buộc ông Gbagbo từ chức do lo ngại bạo lực leo thang. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đề nghị ông Gbagbo từ chức, đồng thời khẳng định cuộc bầu cử tổng thống tháng 11/2010 ở Cote d'Ivoire là cuộc bầu cử tự do, công bằng và ông Ouattara đã được bầu làm nhà lãnh đạo của đất nước.



Ông Obama cảnh báo nếu ông Gbagbo không từ chức, tình hình Cote d'Ivoire sẽ trở nên rất phức tạp do bạo lực leo thang và sẽ có thêm nhiều dân thường thiệt mạng. Cote d'Ivoire cũng sẽ bị cô lập cả về ngoại giao và kinh tế.



Theo số liệu của Liên hợp quốc, từ tháng 12/2010 đến nay, ít nhất 462 người đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ giữa hai phe ủng hộ ông Gbagbo và ông Ouattara. Ngoài ra, gần 1 triệu người đã phải sơ tán khỏi thủ đô do bạo lực.





(TTXVN/Vietnam+)