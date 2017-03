Australia điều tra tác hại về vụ rò rỉ trên WikiLeaks

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Australia, ông Stephen Smith, đội đặc nhiệm này sẽ rà soát ký lưỡng các tài liệu mới nhất bị rò rỉ. Ông nói: "Mối nguy hiểm lớn nhất của việc công bố những thông tin trái phép kiểu này là nó sẽ làm tổn hại về mặt an ninh cho các chiến dịch của chúng tôi, khiến người ta có thể nhìn thấu các hoạt động này."



Tuy nhiên, ông Smith cũng kịp trấn an rằng do không có quân đồn trú ở Iraq, nên tác hại của vụ rỏ rỉ thông tin này sẽ không tác động đáng kể đến Australia.



Trong khi đó, Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki ngày 23/10 cho rằng vụ tiết lộ trái phép của WikiLeaks là một mưu toan nhằm phá hoại nỗ lực của ông nhằm duy trì chức vụ thủ tướng.



Trong khi đó, ông Maysoun al-Damlouji, phát ngôn viên của Liên minh Iraqiya do người Sunni hậu thuẫn và nằm dưới sự lãnh đạo của Cựu Thủ tướng Ayad Allawi, đối thủ của ông Maliki, cho rằng tài liệu về các vụ ngược đãi tù nhân của các lực lượng an ninh Iraq do WikiLeaks công bố, là hậu quả tất yếu của cơ chế khi quá nhiều quyền hành được trao cho một nhà lãnh đạo duy nhất.



391.832 trang tài liệu của quân đội Mỹ mà WikiLeaks tung ra ngày 22/10 đã nêu chi tiết những hành động tra tấn và giết hại dân thường mà các đồng minh của Mỹ ở Baghdad thực hiện trong khi quân đội Mỹ đã không làm gì để ngăn chặn.



Vụ rò rỉ thông tin này cũng bổ sung thêm 15.000 sinh mạng dân thường trong các vụ giết hại chưa từng được biết đến, nâng tổng số thường dân bị chết trong cuộc chiến Iraq lên 150.000 người.



Trước đó, phát biểu tại London, Anh, một phát ngôn viên của WikiLeaks cho biết trang mạng này sẽ sớm công bố thêm 15.000 trang hồ sơ mật về cuộc chiến tranh tại Afghanistan, bổ sung cho hàng chục nghìn trang tài liệu về cuộc chiến đẫm máu này đã được WikiLeaks tiết lộ hồi tháng Bảy vừa qua.



Tuyên bố trên của đại diện WikiLeaks được đưa ra một ngày sau khi trang mạng này đã công khai 400.000 trang tài liệu mật liên quan đến cuộc chiến tranh Iraq.





Theo TTXVN