Australia: Nữ Thủ tướng mới giành lại phiếu cho Công đảng

Kết quả thăm dò đầu tiên của Newspoll với nữ Thủ tướng mới cho biết, Công đảng cầm quyền đã lấy lại được tỉ lệ ủng hộ từng có trước khi danh tiếng và sự tín nhiệm của ông Rudd bắt đầu lao dốc hồi tháng 4.Theo thăm dò mới nhất của Newspoll - cuộc điều tra dư luận đầu tiên trong ba ngày cầm quyền của bà Gillard, tỉ lệ ủng hộ Công đảng đã tăng lên 7% từ mức 35% hồi cuối tuần trước khi ông Rudd bị bỏ phiếu bãi nhiễm lên mức 42%.Tỉ lệ ủng hộ Khối liên đảng Australia (Coalition) vẫn không thay đổi, đứng ở mức 40%, nhưng tỉ lệ ủng hộ Đảng Xanh giảm 5%, xuống còn 10%.Căn cứ về sự tán thành với hai đảng chủ chốt dựa trên kết quả tính toán so với cuộc bầu cử năm 2007, Công đảng giờ đây có khả năng chiến thắng trong bầu cử với mức 53% còn Khối liên đảng là 47% - con số này giống như cuộc tuyển cử năm 2007 và thực tế thăm dò hồi tháng 4, trước khi tỉ lệ ủng hộ cá nhân của ông Rudd sụt giảm.Đánh giá mức tín nhiệm Thủ tướng, bà Gillard có ưu thế hơn với thủ lĩnh đảng Tự do ở tỉ lệ 53% so với con số 9% của ông Abbott.Vào thời gian cuối tuần trước khi Công đảng bỏ phiếu bãi nhiệm ông Kevin Rudd, khi thăm dò về khả năng tín nhiệm ở cương vị thủ tướng, lãnh đạo đảng Tự do đối lập cách ông Rudd 9% (tỉ lệ tương ứng là 39% - ông Abbott - và 46% của Rudd).Trong khi cử tri dường như giảm dần sự ủng hộ với Đảng Xanh sau khi bà Gillard trở thành lãnh đạo Australia thì ngày càng có nhiều người nghĩ rằng, bà sẽ "chắc chắn" là một Thủ tướng.Bà Gillard đã dành ba ngày đầu tiên ở cương vị Thủ tướng để chứng tỏ sự khác biệt trong các quyết định chính sách so với người tiền nhiệm như rút lại kế hoạch đánh thuế khai thác mỏ, xem xét vấn đề nhập cư và dân số.Trả lời phỏng vấn chương trình Chủ nhật của Nine Network, bà nhấn mạnh: "Tôi tin tưởng chúng tôi là một chính phủ tốt. Nhưng tôi ngày càng lo lắng về một số cách điều hành của chính phủ. Điều đó càng rõ ràng là tôi cần làm nhiều hơn, để có thể đưa chính phủ trở về đúng hướng".Không chỉ quyết định hủy chiến dịch quảng bá trị giá 38 triệu USD nhằm gây sự ủng hộ cho kế hoạch đánh thuế siêu lợi nhuận khai thác mỏ, bà Gillard còn bày tỏ sự hoài nghi về chính sách “Đại Australia” mà người tiền nhiệm Kevin Rudd đề xướng, thông qua việc khuyến khích sinh con và tăng số lượng nhập cư.Tân Thủ tướng Australia cho rằng, chính sách dân số cần phải được cân bằng với sự tăng trưởng và phát triển bền vững. “Ông Kevin Rudd đã đưa ra quan điểm về một nước Australia lớn, nhưng tôi lại có cách tiếp cận khác. Tôi nghĩ chúng ta cần một nước Australia bền vững”, bà khẳng định.Trong cuộc thăm dò, Newspoll đã đưa ra câu hỏi, liệu bà Gillard sẽ trở thành một nhà lãnh đạo tốt hơn hay tồi hơn ông Rudd, 38% người trả lời tốt hơn, và chỉ có 9% nói sẽ tồi hơn, 47% người được hỏi nói "như nhau".Các cử tri Công đảng có quan điểm tích cực hơn về khả năng lãnh đạo của tân Thủ tướng, 47% cho rằng sẽ tốt hơn và 4% ở chiều ngược lại.