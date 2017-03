Australia phá “đường dây gián điệp Hàn Quốc”

Tờ Sydney Morning Herald của Australia đưa tin, Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) đã tìm cách “lấy thông tin nhạy cảm” về các cuộc đàm phán thương mại giữa Canberra và Seoul.

Cũng theo tờ báo, Cơ quan tình báo an ninh Australia (ASIO) đã cáo buộc một chuyên gia thương mại nông nghiệp cấp cao của Australia tham gia vào “cuộc can thiệp của nước ngoài” do các tình báo Hàn Quốc tiến hành và đã “bị mua chuộc thành công”.

Người đàn ông này đã tham gia vào các cuộc đàm phán tự do thương mại Australia-Hàn Quốc cuối năm 2009 nhưng đã mất việc và không được đảm bảo “sạch” về an ninh ở Cục Khoa học Nông nghiệp và Nguồn lực Kinh tế Australia.

Mặc dù tham gia vào “những hoạt động không phù hợp”, gây hại tới quyền lợi của Australia, song không một điệp viên Hàn Quốc nào bị trục xuất khỏi Australia.

Thay vào đó, trong nỗ lực vẫn duy trì mối quan hệ tốt với NIS, ASIO đã có hành động pháp lý nhằm ngăn chặn rò rỉ vụ việc và đảm bảo danh tính của các điệp viên Hàn Quốc.

Chi tiết của vụ việc được đưa ra ánh sáng sau khi chuyên gia thương mại trên cho biết mối liên hệ của ông với các nhà ngoại giao Hàn Quốc chỉ hoàn toàn là mang tính xã hội và đã kiện lại việc ông bị sa thải lên tòa án liên bang Australia.

Khi công bố thông tin về vụ việc, tòa án đã xác định danh tính 4 người được cho là điệp viên NIS, hoạt động dưới vỏ bọc ngoại giao ở Canberra.

Như thường lệ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Australia Bob Carr đã từ chối về vụ việc.

Hàn Quốc là một trong những thị trường xuất khẩu và đối tác thương mại lớn nhất của Australia.

