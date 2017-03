Australia tranh cử trực tuyến

Người Australia dẫn đầu thế giới trong “cơn sốt” sử dụng mạng xã hội để viết nhật ký, bình luận, kết nối bè bạn, trao đổi tin tức… Uớc tính khoảng 80% dân số nước này có thể truy cập băng thông rộng tốc độ cao và sử dụng Internet. Chính vì vậy, sự lên ngôi của phương tiện truyền thông xã hội được các chính trị gia đánh giá là một nét mới, có vai trò quan trọng trong chiến dịch vận động bầu cử năm nay tại xứ chuột túi.



Trước thời điểm tổng tuyển cử vào ngày 21/8, cả Công Đảng và Đảng Tự do, hai chính đảng lớn nhất Australia đều ra sức thiết lập các “kênh” tuyên truyền trên mạng nhằm thu hút cử tri.





do Thủ tướng Julia Gillard dẫn dắt được đưa lên YouTube.

Clip hoạt hình "Biểu diễn của rối" của Đảng Tự do đối lập.

Công Đảng cầm quyền phát hành game trực tuyến mới với tên gọi “Mổ xẻ ông Abbott”. Trong game này, người chơi tha hồ…”tra tấn”, “moi móc” các bộ phận trong cơ thể một nhân vật nằm trên bàn mổ, được mô tả như là ông Tony Abbott, thủ lĩnh phe đối lập. ”Lúc còn là Bộ trưởng Y tế, Tony Abbott đã cắt hơn 1 tỷ USD chi phí rót cho các bệnh viện. Giờ đây, quý vị có thể làm điều mà ông từng làm cho hệ thống y tế của chúng ta” - quảng cáo mở đầu trò chơi viết.Chưa hết, để công kích đối thủ, Công Đảng còn lập ra một website phơi bày “sự thật không tốt đẹp” về ông Abbott và tải lên YouTube các đoạn video quảng cáo với chủ đề “Không thể tin tưởng Abbott”. Tờ Sydney Morning Herald cho biết, hai từ “Công Đảng” đang chiếm lĩnh trong các cuộc đàm luận trên mạng. Theo thống kê mới đây, ở các blog, mạng xã hội, website…, người Australia đề cập về Công Đảng nhiều gấp hơn ba lần so với Đảng Tự do.Về phần mình, rút kinh nghiệm sau thất bại cay đắng trước Công Đảng trong cuộc bầu cử năm 2007, Đảng Tự do đối lập đã có bước tiến lớn trong “công nghệ” vận động bầu cử trực tuyến.Gần đây, Đảng Tự do tung lên YouTube đoạn clip hoạt hình “Biểu diễn của rối”, trong đó phê phán cựu Thủ tướng Kevin Rudd và tân Thủ tướng Julia Gillard lãng phí tiền của, đồng thời kêu gọi cử tri "cắt đứt dây Công Đảng”. Clip này nhanh chóng thu hút hơn 50.000 lượt người xem.Trước đó, quảng cáo châm biếm “Ông Kevin quả chanh” cũng đã thu hút hơn 68.000 người. Trên web riêng, Đảng Tự do còn lập hẳn một tag (tập hợp các bài viết blog) để tố các sai lầm của Công Đảng.Mô tả không khí cạnh tranh mạnh mẽ giữa Công Đảng và Đảng Tự do trên Internet, phong trào mang xu hướng chính trị GetUp (“Thức tỉnh”) cũng đã phát một đoạn phim hài hước quảng bá cho cuộc bầu cử 2010.Trong đoạn phim lôi cuốn hơn 200.000 người xem này, gương mặt của các chính trị gia Australia được lồng ghép với bối cảnh một số bộ phim hành động nổi tiếng như: Ma trận, James Bond: Sòng bạc Hoàng gia… Ông Simon Sheikh, giám đốc điều hành GetUp, phát biểu: ”Chúng tôi muốn giới trẻ quan tâm tới bầu cử và hiểu rằng chỉ có thể đạt được mục đích đó qua việc sáng tạo một đoạn phim thú vị”.Thực tế, đoạn phim của GetUp đã chạm tới những vấn đề nóng bỏng của cuộc tổng tuyển cử 2010 như vấn đề người xin tị nạn, ô nhiễm khí thải…Khi thời điểm bầu cử cận kề, các chiến lược gia tranh cử trực tuyến ở Australia ngày càng hy vọng thủ lĩnh đảng của họ có thể lặp lại kỳ tích của Tổng thống Mỹ Barack Obama.Trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2008, ông Obama nhận được sự ủng hộ của hơn 2 triệu người Mỹ tham gia Facebook và khoảng 112.000 thành viên Twitter. Tại Australia, dù mới gia nhập mạng xã hội Twitter hồi giữa tháng 7 song nữ Thủ tướng Julia Gillard đã nhận được sự ủng hộ của hơn 24.000 người, nhiều gấp đôi so với thủ lĩnh phe đối lập Tony Abbott.Tuy nhiên, một số chuyên gia về mạng xã hội tại Australia cũng cảnh báo việc Công Đảng và Đảng Tự do chỉ tuyên truyền chính sách một chiều mà không chịu nghe ngóng, phản hồi những lời bình luận, chỉ trích của cử tri trên mạng, nhất là trên Facebook và Twitter.Bà Julie Possetti, một nhà nghiên cứu mạng xã hội, cho rằng mạng xã hội như Twitter là một phương thức tiếp xúc cử tri, tìm hiểu thái độ của họ. Người dùng mạng xã hội thường liên hệ chặt chẽ với nhau, có độ tuổi 30 - 50 tuổi, có nhận thức chính trị rõ ràng. Chính vì vậy, phá vỡ luật đối thoại cơ bản của mạng xã hội sẽ gây khó chịu cho cử tri mạng và có thể tạo ra một “làn sóng phản đối” khiến các đảng nhận được một kết quả bầu cử không tốt đẹp.