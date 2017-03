Azerbaijan xử 22 công dân làm gián điệp cho Iran

Truyền thông Azerbaijan dẫn nguồn tin tại phiên tòa cho biết các nghi can bị cáo buộc đã phạm tội phản quốc với các hoạt động gián điệp như tàng trữ, vận chuyển và sở hữu vũ khí và chất nổ trái phép. Theo bộ luật hình sự Azerbaijan, với các tội danh trên, các bị cáo có thể phải lĩnh mức án từ 10 năm đến tù chung thân, tùy vào từng đối tượng cụ thể.



Những đối tượng trên bị bắt giữ trong đợt truy quyét tội phạm do Bộ An ninh Quốc gia tiến hành đầu năm 2012.



Theo bộ trên, dưới sự điều khiển của IRG, nhóm tội phạm bắt đầu hoạt động tại Azerbaijan từ 1999 và đã thực hiện nhiều hoạt động gián điệp chống chính quyền Azerbaijan. Thậm chí, các thành viên của nhóm gián điệp này đều được trang bị vũ khí để sẵn sàng thực hiện các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào các nhà ngoại giao và doanh nhân Azerbaijan./.

(Theo TTXVN)