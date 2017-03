Ba người bị thương trong vụ nổ bom tại Indonesia

Theo lời một số nhân chứng, có hai người khác đã bỏ trốn ngay sau khi xảy ra vụ việc.



Cảnh sát ngờ rằng ngôi nhà trên là một "phân xưởng chế tạo bom" vì đã tìm thấy nhiều thiết bị chế tạo bom, ba quả lựu đạn, hai khẩu súng máy và một khẩu súng lục hiệu Beretta.



Kẻ bị bỏng bị nghi ngờ là thành viên của một nhóm khủng bố và đang chuẩn bị cho một vụ tấn công.



Cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ việc và truy lùng hai kẻ bỏ trốn.



Trước đó vài ngày, cảnh sát cũng đột kích một căn nhà khác ở Jakarta và tìm thấy nhiều vật liệu chế tạo bom.



Một kẻ nghi là chuyên gia chế tạo bom, tên là Muhammad Toriq sống tại căn nhà này, song y đã tẩu thoát khi cảnh sát đến lục soát.



Vụ việc trên xảy ra vào lúc lực lượng an ninh đang tăng cường trấn áp các phần tử cực đoan.



Những ngày vừa qua, đã có hai tên khủng bố bị tiêu diệt và ba tên bị bắt. Đầu tháng này, cảnh sát chống khủng bố đã mở cuộc đột kích ở thành phố Solo, tỉnh Trung Java, tiêu diệt hai nghi can khủng bố, nhưng đã có một sĩ quan cảnh sát thiệt mạng.



Trong thập kỷ vừa qua, đất nước quần đảo lớn nhất thế giới này phải hứng chịu nhiều vụ đánh bom khủng bố do mạng lưới khủng bố khu vực Jemaah Islamiyah gây ra, trong đó nghiêm trọng nhất là vụ đánh bom tại đảo Bali tháng 10/2002, làm 202 người thiệt mạng, trong đó đa số là du khách Australia.





Theo TTXVN