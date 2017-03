Ba thi thể nước ngoài được tìm thấy trong phà Sewol

Người nhà của một nạn nhân mất tích khóc ở cảng Jindo, gần hiện trường chìm phà. Ảnh: Reuters.

Korea Herald cho hay, ba nạn nhân nước ngoài trên gồm Serkov, một sinh viên Nga 18 tuổi, hai người đàn ông được cho là đến từ Trung Quốc tên Lee Do-nam (30 tuổi) và Li Xiang Hao. Hai nữ nghệ sĩ Philippines trên phà đã được giải cứu trước đó.

Trong khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng, có tổng cộng 4 công dân nước này đi phà, đội phản ứng của Hàn Quốc xác nhận rằng chỉ có hai người.

"Chúng tôi đã tìm thấy một chứng minh nhân dân mang tên Li Xiang Hao. Dựa vào đó, chúng tôi đoán rằng anh ta là người Trung Quốc, nhưng danh tính của người này cần được xác định thêm. Thực tế, anh ta không có tên trong danh sách hành khách", một quan chức thuộc đội phản ứng cho biết.

Với 30 thi thể được trục vớt vào hôm qua tại hiện trường chìm phà ngoài khơi bờ biển tây nam Hàn Quốc, tính đến 8h50 sáng nay, số người thiệt mạng đã tăng lên 94. Các thợ lặn đang tập trung tìm kiếm ở tầng ba và bốn của con phà 5 tầng, nơi hầu hết những người mất tích được cho là đang bị mắc kẹt.

"Do tầm nhìn thấp, chúng tôi phải dùng cảm quan của mình để lần đường đi", một thợ lặn cho biết. "Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để tìm thấy bất kỳ người sống sót nào và trục vớt các thi thể".

Trong điều kiện thời tiết cải thiện với sóng và gió nhẹ, chiến dịch cứu hộ được kỳ vọng là sẽ có nhiều tiến triển, tuy nhiên hy vọng tìm thấy người sống sót hầu như bằng không. Các chuyên gia lo ngại rằng, những thi thể dưới nước sẽ sớm phân rã và khó nhận dạng.

Hiện nhiệt độ trên bề mặt biển là 13 độ C. Nhiệt độ nước biển ở độ sâu 30-35 m nơi phà Sewol đang nằm là khoảng 8 độ C. Các thi thể bắt đầu phân hủy sau 72 giờ dưới nước, trong điều kiện nhiệt độ là 7 độ C, theo các chuyên gia.

Đội cứu hộ đã lần đầu tiên triển khai thành công hai phương tiện điều khiển từ xa của Mỹ xuống thân phà nhưng chúng không tìm thấy gì. Ba chuyên gia Hà Lan sắp tham gia vào chiến dịch cứu hộ, trong khi Hàn Quốc đề nghị Nhật Bản, phía sản xuất con phà xấu số, đến hiện trường. Họ cũng yêu cầu Trung Quốc hỗ trợ thêm xà lan và cần trục.

Theo Anh Ngọc (VNE)