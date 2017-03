Bạc Hi Lai nhập viện vì bệnh tim

Trang tin Want China Times dẫn nguồn từ báo Hong Kong Minh Kính hé lộ nơi giam giữ ông Bạc Hi Lai kể từ khi ông bị cách chức là một căn nhà tại quận Bắc Đái Hà thuộc thủ đô Bắc Kinh. Một thầy giáo cũ của Bạc Hi Lai cho biết ông Bạc Hi Lai hiện giờ gầy hơn trước rất nhiều.

Ông Bạc Hi Lai đã vài lần yêu cầu gặp mặt các lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc như cựu chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào cùng Phó chủ tịch Tập Cận Bình. Thế nhưng, câu trả lời luôn là... từ chối.

Theo Hoàng Ngọc (Tuổi Trẻ)