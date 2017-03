Bắc Kinh bị tố thăm dò “lãnh thổ Ấn Độ”

Ngày 4.5, báo The Times of India dẫn một số nguồn tin cho hay binh sĩ Trung Quốc đã từng “do thám” các vị trí phòng vệ của Ấn Độ tại ít nhất 3 nơi ở khu vực Ladakh mà New Delhi kiểm soát vào giữa tháng 4.





Trước tình hình này, Tư lệnh lục quân Ấn Độ Bikram Singh nhận định New Delhi cần tăng cường quân lính và tuần tra, cắt đứt đường tiếp tế từ bên kia biên giới sang các trại mà lính Trung Quốc đã lập, theo trang tin Daily.bhaskar.com.



Theo Văn Khoa (TNO)

