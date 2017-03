Bắc Kinh tăng cường an ninh sân bay

Các hành khách ngán ngẩm đứng trong những hàng dài, chờ tới lượt kiểm tra an ninh. Ảnh: China Daily

Mức độ an ninh đối với các chuyến bay nội địa tại nhà ga số 3 của sân bay Bắc Kinh sáng qua được nâng từ cấp một lên cấp hai, China Daily cho hay. Cả nghìn hành khách bị dồn ứ lại trong những hàng dài rồi được yêu cầu cởi giầy và thắt lưng, trong khi hành lý của họ được kiểm tra kỹ lưỡng. Rất nhiều chuyến bay vì thế đã bị trễ.

Tình trạng xô đẩy tại các cổng kiểm tra an ninh đã dẫn tới xô xát. "Tôi chứng kiến ít nhất 3 vụ ẩu đả", một hành khách có mặt tại sân bay Bắc Kinh khi đó thuật lại trên trang mạng xã hội. "Phải đứng trong một hàng người dài dằng dặc chưa phải là mệt mỏi nhất. Điều khó chịu ở đây là chẳng có lời giải thích nào cả", Liu Wei, một hành khách khác, cũng viết trên trang mạng xã hội của mình.

Trong khi đó, Chen Ming, nhân viên một quầy thông tin ở sân bay, cho hay đám đông hành khách chỉ bắt đầu vãn bớt từ khoảng 10h00 sáng. Người này cũng cho biết việc nâng mức độ an ninh tại sân bay sẽ được duy trì trong ít nhất là vài ngày tới.

Sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh và Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc hiện từ chối bình luận về lý do nâng mức độ kiểm tra an ninh. Một nhân viên giấu tên làm nhiệm vụ kiểm tra an ninh cho hay việc này chỉ nhằm vào những chuyến bay tới một số điểm đến nhất định, nhưng từ chối tiết lộ thêm thông tin.

Hiện có lời đồn đoán cho rằng diễn biến tại sân bay Bắc Kinh hôm qua có liên quan tới việc những con dao và các đồ vật bị cấm gần đây được phát hiện tại một sân bay ở khu tự trị Tân Cương, tây bắc Trung Quốc, CRI đưa tin. Những biện pháp thắt chặt an ninh tương tự từng được áp dụng trong thời gian diễn ra Thế vận hội Bắc Kinh 2008 và triển lãm World Expo ở Thượng Hải hồi năm ngoái.

Theo Nhật Nam (VNE)