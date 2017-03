"Bác sĩ tử thần" Jack Kevorkian qua đời

Bác sĩ Jack Kevorkian, người được biết đến với cái tên “Bác sĩ tử thần” do đã giúp an tử 130 bệnh nhân, đã về nơi an nghỉ cuối cùng ở tuổi 83 tại Mỹ.

AFP dẫn lời luật sư của bác sĩ Jack Kevorkian cho hay bác sĩ qua đời hôm 3-6 ở bệnh viện Beaumont, bang Michigan. "Bác sĩ tử thần" Jack Kevorkian từng là chủ đề tranh cãi ở nhiều nơi trên thế giới Theo hãng tin Detroit Free, bác sĩ Jack Kevorkian đã không thể qua khỏi sau khi cục máu đông ở chân bị vỡ và bị mắc lại ở tim. Bác sĩ Jack Kevorkian từng thực hiện 130 cái chết “êm ái”, phần lớn ở Detroit những năm1990 tới 1998, được tại ngoại năm 2007 sau 8 năm ngồi tù. Có một điều không ai có thể phủ nhận về vị bác sĩ này, đó là ông đã chiến đấu không mệt mỏi trong cuộc tranh cãi về “cái chết êm ái” giúp đưa những bệnh nhân mắc bệnh nan y, vô phương cứu chữa được kết thúc nỗi đau sớm hơn. Ngày nay, việc an tử giúp bệnh nhân đã trở nên hợp pháp tại 3 bang của Mỹ. Luật sư của bác sĩ, ông Mayer Morganroth còn cho hay ông Kevorkian đã nhập viện hồi tháng trước vì bị viêm phổi và rối loạn chức năng thận. Trước khi chết, vị “bác sĩ tử thần” đã yêu cầu y tá mở những bản nhạc cổ điểm yêu thích để giúp ông về cõi vĩnh hằng. Năm 1998, tòa buộc Kevorkian tội “giết người cấp độ hai” và bị xử 10-25 năm tù do đã an tử cho bệnh nhân Thomas Youk. Tại tòa, Kevorkian thú nhận đã giúp 130 bệnh nhân giã từ cuộc sống. Sau đó, do tình trạng sức khỏe không tốt, nhà nghiên cứu bệnh học này đã được giảm án xuống còn 8 năm tù.

Luật sư cho biết ông bị viêm gan C và tiểu đường.

Ông cũng đã tuyên thệ rằng sẽ không “tái phạm” nếu được phóng thích.

Bác sĩ Kevorkian từng phát biểu trên BBC hồi năm 2007 rằng ông không hề hối hận vì đã giúp 130 trường hợp bệnh nhân “kết thúc” sớm.

“Tôi biết điều mình làm. Tôi chấp nhận hậu quả của chúng vì tôi đang làm đúng”, bác sĩ Kevorkian nói.

Vị bác sĩ chạy đua vào Nghị viện Mỹ năm 2008, và chỉ nhận được 2,7 % phiếu ủng hộ ở quận Detroit.

Có một bộ phim về cuộc đời của bác sĩ Kevorkian mang tên“You Don't Know Jack” trình chiếu trên kênh HBO năm 2010. Bộ phim mang về cho nam diễn viên chính Al Pacino một giải Emmy và một Quả cầu vàng cho vai diễn khắc họa nhà nghiên cứu bệnh học Kevorkian xuất sắc của mình.

Sinh năm 1928, bác sĩ Jack Kevorkian tốt nghiệp khoa y ĐH Michigan năm 1952. Sau đó, ông chuyên nghiên cứu bệnh học tại nhiều bệnh viện khác nhau ở California và Michigan –Mỹ. Năm 1989, Kevorkian thiết kế “máy tự tử” dưới tên gọi “mercitron”. Đó là một hệ thống cực kỳ đơn giản gồm vài loại thuốc độc, chai đựng thuốc, ống truyền... trị giá chỉ 30 USD, dùng đưa các chất cực độc vào máu bệnh nhân. Việc tự tử thường diễn ra tại sân sau nhà hoặc trên một chiếc ôtô tải nhỏ của Kevorkian.

Thỉnh thoảng, “bác sĩ tử thần” còn dùng những phương cách khác đơn giản hơn: đeo mặt nạ thở cho người bệnh, nhưng thay vì nối với dưỡng khí, đường ống sẽ nối với hơi độc carbon monoxide. Trong cả hai cách này, người muốn an tử chỉ cần nhấn một chiếc nút để Kevorkian không là người thực hiện tội ác.

Kevorkian gây chú ý lần đầu tiên vào năm 1990 khi ông giúp 1 bệnh nhân Alzheimer 54 tuổi tự tử. Theo Thu Hằng (NLĐO ./ BBC)